Llamazares da "un paso atrás" en IU de Asturias para no provocar "una ruptura"

Giro de 180 grados en la crisis desatada en IU con el expediente a Gaspar Llamazares. El cabeza de lista en las autonómicas de hace cuatro años y portavoz en la Junta General del Principado está dispuesto "a dar un paso atrás" y no presentarse a las primarias "para no poner a a IU a los pies de los caballos", según ha anunciado en una carta enviada al coordinadora general en Asturias. Ramón Argüelles tenía previsto convocar a los órganos regionales para analizar el expediente abierto por la coordinadora federal y para que el propio Llamazares pudiera explicarse.

"Con esta carta te comunico públicamente mi voluntad de dar un paso atrás, si con ello contribuyo a evitar poner a mi organización de IU de Asturias a los pies de los caballos de una más que probable intervención por parte de la dirección de Alberto Garzón", expone Llamazares en la misiva. El portavoz en la Junta General del Principado no quiere que su hipotética candidatura "se convierta, en lugar de una aportación más para el liderazgo de IU en una mayoría futura de un gobierno de izquierda en Asturias, en una interferencia que la dificulte".

La decisión drástica de Llamazares llegó menos de 24 horas después de que afirmase que no veía ningún recorrido al expediente que le abrió la dirección federal ni a la resolución que pone en tela de juicio la independencia jurídica de IU de Asturias y en la que se reserva el uso de las siglas para las citas electorales en Asturias en caso de cisma orgánico. "No quiero ser responsable de la intervención o la ruptura. La dirección debe decidir sin ataduras", declaró Llamazares a LA NUEVA ESPAÑA en la tarde de ayer. El portavoz en la Junta General también dejó entrever en la misiva a Argüelles que no acudirá a a los órganos regionales que, previsiblemente, serán convocados para la próxima semana porque "ya en su momento he dado las oportunas explicaciones por escrito (...) Considero que con ello he satisfecho todas las inquietudes manifestadas en tal sentido y no voy a reiterarlas".

Llamazares se siente víctima de "una campaña de inhabilitación continua" por parte de la dirección federal de IU y tilda de "inquisitorial" el expediente abierto este fin de semana mientras que sus críticos creen que se va a presentar a las elecciones europeas con Actúa, el partido que promueve junto al exjuez Baltasar Garzón.