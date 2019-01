IU será "Asturias por la izquierda" en las elecciones

IU de Asturias ha anunciado esta mañana su intención de concurrir a las próximas elecciones autonómicas bajo la denominación "Asturias por la izquierda", bajo una marca que también aglutina a la organización Izquierda de Asturias (IAS). En una comparecencia conjunta del coordinador general, Ramón Argüelles, con los otros dos candidatos que concurrieron al último proceso electivo por el liderazgo en la coalición, Alejandro Suárez y Fernando Díaz Rañón, La propuesta, que se llevará a la Comisión Colegiada el próximo lunes y a la Coordinadora el jueves. La idea, según avanzó Alejandro Suárez, es que el proceso de primarias esté concluido, con la elección de cabeza de lista y resto de miembros de la candidatura antes del fin de febrero. Esa es la propuesta que se llevará a la reunión de la comisión colegiada del próximo lunes y a la de la coordinadora del jueves.

Respecto a una posible puerta abierta a la concurrencia en ese proceso del actual portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, pese al conflicto que le ha llevado a ser expedientado por la dirección federal, Argüelles ha asegurado que no se trata de una decisión que como coordinador pueda tomar, sino que deben ser los órganos y la militancia. Eso sí, aclaró, el diputado debe aclarar cuál es su situación. "La candidatura que se proponga tendrá que ser refrendada por los órganos y, en última instancia, tendrá que bajar a la afiliación. En este momento no puedo anticipar quién será o quién no. Lo que sí decimos, y siempre venimos diciendo, que quien forme parte de la candidatura de IU Asturias no podrá militar en otra organización, en otro partido, que compita electoralmente con IU. Eso sí lo tenemos claro", precisó en referencia a la vocación de concurrencia electoral que ha manifestado Actúa, el partido que promueve Llamazares.

Para Fernando Díaz Rañón, la coalición con IAS se inscribe en el compromiso asumido en la última asamblea de Izquierda Unida para el fortalecimiento de la organización, mediante la conformación de una izquierda fuerte para asumir responsabilidades. "Además, tenemos un compromiso que surge de la última participación los afiliados de IU, que se mostró en un referéndum donde claramente nos señalan por dónde deben ir los derroteros de cara a las próximas elecciones", resaltó Rañón, en referencia al la consulta sobre la confluencia organizada por IU Asturias y en la que más de 86 por ciento de la afiliación rechazó concurrir junto a Podemos.