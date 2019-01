"Recado" de Mercedes Fernández a Teresa Mallada: "Unos construimos desde cero y otros recogen el relevo del trabajo hecho"

Mercedes Fernández ha roto hoy su silencio desde que la dirección nacional del PP decidiese dar un giro eligiendo a Teresa Mallada como cabeza de lista para las elecciones autonómicas asturianas. Lo ha hecho a las puertas de la convención nacional del PP, donde precisamente coincide con Teresa Mallada, aunque han llegado por separado.

Fernández, además, ha roto su silencio defendiendo su trabajo al frente del partido, que sigue presidiendo en Asturias y lanzando un mensaje a la propia Mallada, dejando entrever que la relación entre ambas, presidenta del PP asturiano y candidata autonómica, no es precisamente fluida. Y mostrando, asimismo, su malestar por el relevo dictado desde la dirección de Pablo Casado.

"Recogí un PP roto, había una escisión terrible, lo que hice fue construir. Algunos sabemos construir desde cero y otros saben coger el relevo desde el trabajo hecho. Ésta es al grandeza de las personas y los sistemas. Yo me precio de ser una trabajadora infatigable. Hicimos un trabajo espléndido durante cuatro años y por eso se van a ganar las elecciones", recalcó Fernández, refiriéndose así, sin citarla, a Mallada.

"Lo que digo es que soy la presidenta del PP de Asturias porque más del 90% me eligieron en un congreso limpio democrático, participativo, donde escrupulosamente se guardaron las reglas del juego, donde hubo tensión, tuve dos rivales y pudo participar cualquiera que quiso. Yo lo hice. Fueron dos meses difíciles llenos de tensión y donde estrenábamos una situación nueva, unas primarias en el PP de ASTURIAS, y yo me lo creí, me lo creo y me lo voy a seguir creyendo", recalcó..