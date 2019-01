Absuelto un joven hallado con coca, speed y hachís en el Carbayu de Lugones

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha absuelto a I. R. G., un sierense de 26 años que hace unos días fue juzgado por vender supuestamente droga en las fiestas del Carbayu de Lugones, en julio de 2015. Aunque la Policía le halló en poder de pequeñas cantidades de speed, hachís y cocaína, el tribunal considera que no hay pruebas concluyentes de que fuese la persona que había sido vista por los agentes vendiendo diversas cantidades de droga. El ministerio público solicitaba para él una condena de cuatro años de cárcel, aunque en el acto del juicio rebajó su petición en un año.

I. R. G., que estuvo defendido por el abogado José Manuel Fernández González, fue detenido el 31 de julio de 2015, cuando se disponía, con otro joven a inhalar dos rayas de cocaína que habían dispuesto sobre un teléfono móvil, en las inmediaciones de la fiesta. Una media hora antes, los agentes habían sorprendido a varios jóvenes cuando se disponían a "esnifar" unas rayas. Al ver a los policías, esparcieron la droga por el suelo. No obstante, aseguraron a los funcionarios que la droga se la había vendido un joven "de unos veinte años de edad, delgado, de uno ochenta de altura, con gorra, pantalón vaquero y zapatillas deportivas". Cuando los agentes localizaron a I. R. G., llevaba encima dos gramos de speed, otros dos de cocaína y medio gramo de hachís, cantidades por otro lado mínimas.

En el juicio, los jóvenes que había comprado la droga no pudieron identificarlo plenamente como la persona que se la había vendido. Y en cuanto a la cantidad aprehendida, el tribunal estima que "no es muy elevada por lo que la sola ocupación en poder de I. R. G. no permite deducir que su destino fuese el tráfico ilícito, teniendo en cuenta las cifras a partir de las cuales la jurisprudencia, con arreglo a los criterios sentados por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, lo establece". Además, no se puede "descartar un destino de autoconsumo, por no tratarse de una cantidad excesiva, máxime en este caso, vista la significativa y variada adicción del acusado".