Mallada: "Me siento absolutamente apoyada por la dirección nacional"

Teresa Mallada, candidata del PP a presidir el Principado, no ha querido entrar al cruce de declaraciones con la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández, quien le envió un "recado" ayer dejando constancia de su malestar por el nombramiento de Mallada. "Hay declaraciones del vicesecretario de Organización (Javier Maroto) y a esas declaraciones me remito. Me siento absolutamente apoyada por la dirección nacional", expresó esta mañana Mallada desde la convención nacional, escenario en el que han trascendido las diferencias entre Mercedes Fernández y ella.

"Estoy aquí con un objetivo clarísimo, que es conseguir todo el apoyo que pueda de la dirección nacional del partido para sacar adelante mis propuestas para Asturias. El partido está unido, aquí están todos. Y lo que queremos es únicamente trabajar y trabajar para que en Asturias gobierne el PP", aseguró la política Allerana, expresidenta de Hunosa.

Sí se refirió a Mercedes Fernández, que hoy se hizo foto de familia junto a ella (aunque a cierta distancia) con toda la delegación asturiana asistente a la convención nacional del PP. "La presidenta está ahí, tiene su hueco. Es el hueco mas importante en el partido, es la presidenta en al región. Ella es presidenta, yo la candidata, todos somos afiliados del PP y todos vamos a trabajar para ganar las elecciones", zanjó Mallada.

Junto a ella está Álvaro Queipo, presidente del PP de Castropol y que será su portavoz de campaña. "Si tengo que definirlo de alguna manera, ilusión es lo que notamos en afiliados y la gente de la convención. Y lo que generó la noticia de que Tere Mallada va a ser la candidata. Lo vamos a conseguir", expresó el joven político asturiano.