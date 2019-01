La nieve se hace de rogar: hasta el lunes no bajará de los 1.000 metros, e incluso hoy subirá la temperatura

La nieve se hace de rogar: no bajará de los 1.000 metros hasta el lunes y ayer para encontrarla en la zona de Pajares había que subir hasta la estación de esquí. La anunciada bajada de las temperaturas para el fin de semana se retrasa y de hecho durante la jornada de hoy incluso subirán tanto las mínimas como las máximas, en especial en el tercio occidental de Asturias. Solo un puerto de la región permanece cerrado al tráfico, el de La Cubilla (LN-8), entre Tuiza de Arriba y la zona más alta del paso hacia la provincia de León, situada a 1.683 metros de altitud.

Es habitual que el puerto de La Cubilla permanezca cerrado durante casi todo el invierno, según señalaron ayer fuentes del 112-Asturias. Un vecino de Los Pontones (Lena) abundó en este asunto al señalar que la altitud del puerto y el mal estado de la carretera hacen que las autoridades coloquen el cartel de "cerrado al tráfico" "en cuanto caen cuatro copos, para evitar problemas". De hecho, este vecino aseguró que ayer solo se observaba nieve "en la zona más alta del puerto", por lo que dudaba que el cierre se debiera a su acumulación. La Cubilla es un puerto apenas transitado por vehículos, pero sí muy recurrido por ciclistas y cicloturistas, aunque no durante el invierno.

La nieve no bajará durante el fin de semana de entre os 1.000 y los 1.100 metros, por lo que solo caerá en los pueblos situados a mayor altura de la región. Y la acumulación no superará los 5 centímetros en esa cota, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tanto así que los vecinos de pueblos como Sotres, en el concejo Cabrales, situado a 1.050 metros de altitud, en pleno corazón de los Picos de Europa, no han tomado en esta ocasión "medidas especiales", como aprovisionarse de alimentos y combustible, que sí adoptan cuando hay previsión de tormentas o de acumulación de nieve y existe posibilidad de que la localidad quede aislada, circunstancia que suele repetirse todos los inviernos.

Los meteorólogos esperan en la jornada de hoy cielos cubiertos con posibilidad de brumas y bancos de niebla. Habrá precipitaciones generalizadas, débiles, con nieve por encima de los 1.000 y 1.200 metros por la mañana y entre os 1.300 y los 1.600 por la tarde. Habrá heladas débiles en cumbres de la Cordillera y viento flojo de componente sur, arreciando por la tarde a este y sureste y al final a norte y noroeste.

Para el domingo se espera cielo nuboso o cubierto, con brumas y posibilidad de bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas de la Cordillera. Habrá vientos flojos y lluvias y chubascos generalizados y persistentes, en general débiles aunque sin descartar que en el extremo oriental pudieran ser localmente fuertes y con tormenta. La cota de nieve se situará entre los 1. 000 y 1.100 metros y las temperaturas descenderán. Podría haber heladas débiles en la Cordillera.

Solo el lunes, cuando se esperan en toda la región precipitaciones débiles generalizadas, que irán remitiendo por la tarde, descenderán las temperaturas y la cota de nieve bajara hasta alrededor de los 700 o 900 metros.