Científicos denuncian las "prohibiciones injustificadas" del plan rector de los Picos

Un grupo de científicos asturianos ha denunciado varias "incongruencias" que incluye el plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional de los Picos de Europa. Cinco geólogos y biólogos que han desarrollado su trabajo profesional como investigadores en los Picos han observado limitaciones "innecesarias, excesivas e injustificadas", pues persiguen, por ejemplo, la protección de plantas de cuya presencia en el Parque no se tiene constancia o hábitats que solo existen en los Pirineos. Todo ello les lleva a pensar que o bien el PRUG se ha redactado "sin el necesario análisis de la realidad" de los Picos o bien "los redactores tienen un conocimiento insuficiente del parque nacional".

Los científicos manifiestan su "preocupación" porque prohibiciones como la regulación del paso de personas por amplias zonas del parque nacional no aparezcan "suficientemente fundamentadas". Resaltan que la mayoría de las restricciones se apoyan en la necesidad de proteger hábitats caracterizados por la presencia de plantas y comunidades vegetales. Pero, "sorprendentemente", en el texto solo se proponen medidas de protección para las declaradas de interés en la Unión Europea, y no para especies propias del parque nacional incluidas en los catálogos autonómicos y estatal, "a pesar de que algunas de ellas son endémicas y están sometidas a un mayor grado de amenaza que las de interés comunitario".

Califican de "llamativo" que se pretenda proteger plantas y hábitats de cuya presencia en el Parque no existe constancia. Por ejemplo, no han sido descritos en ningún lugar de la península ibérica "prados de Violetaria calaminariae", típicos de centroeuropa. Y tampoco hay constancia de la existencia en el Parque de "prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia", endémicos de los Pirineos. Los científicos señalan que dado que no se conoce ningún estudio en el que se mencione la presencia de estos hábitats en los Picos de Europa, su inclusión en el PRUG "debería justificarse, explicando donde han sido identificados".

Desde el punto de vista geológico a los científicos les resulta "particularmente sorprendente" la inclusión de los prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia como una de las justificaciones en las que se apoya la prohibición de transitar por zonas de la ladera oriental del valle del Duje. Porque allí no existen sustratos silíceos. La prohibición generalizada del acceso a terrenos por encima de los 1.800 metros de altura es otro aspecto objeto de crítica, porque esta medida se pretende aplicar "sin un análisis detallado de la existencia o no de los hábitats que se desean proteger": alguna de las plantas mencionadas en esos hábitats, como la aulaga, están presentes en zonas reducidas y no "de modo generalizado" por encima de esa cota.

Uno de los aspectos geológicos que se pretenden proteger en el PRUG de los Picos de Europa son los heleros residuales de la "Pequeña Edad del Hielo". Los científicos no discuten su singularidad, pero sí consideran una medida innecesaria y excesiva" prohibir el paso de personas por las áreas circundantes, dado que en algunos casos (Jou Tras Llambrión, Jou Negru y La Palanca) no están en zonas de paso, y en otro (La Forcadona) puede ser evitado fácilmente. Resaltan, además, que en las "raras ocasiones" en las que el hielo queda al descubierto el caminante lo evita por "las dificultades que presenta avanzar". Y subrayan que la reducción registrada en los últimos años de los heleros "de ninguna manera" se debe al paso de muy pocas personas de personas, sino "al cambio climático".

También les parece "incongruente" que se prohiba el paso de personas por cotas superiores a 1.800 metros en zonas en las que está previsto permitir el paso de carreras de montaña. No entran a debatir si se deben permitir o no esas carreras que se permitan esas pruebas en las que participan varios cientos de deportistas, pero estiman que si se aceptan será "porque no causan perjuicios ambientales", así que "mucho menos perjudicial para el Parque será el caminar de unas pocas personas a lo largo de todo un año".

Los especialistas que resaltado las "incongruencias" del plan rector, aficionados además al montañismo, son el catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo José Antonio Fernández Prieto; los geólogos Elisa Villa, Pedro Farias y Victoria Alonso, todos profesores de la Universidad de Oviedo, y autores de la "Guía Geológica del parque nacional de los Picos de Europa", y la bióloga Mercedes Griñón.