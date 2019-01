Mallada, ante el distanciamiento con Mercedes Fernández: "No hace falta pedir auxilio a Génova"

Teresa Mallada ha querido hacer balance de la convención nacional del PP, que hoy finaliza con los discursos de "pesos pesados" del partido, incluido Pablo Casado, presidente del partido. Para la candidata popular a presidir el principado, el cónclave nacional del partido ha sido "el enclave ideal para que todos salgamos reforzados, para que el partido salga con toda la ilusión del mundo para afrontar unas elecciones y ganar".

Una situación que extiende al PP asturiano pese a que en plena convención han saltado a la luz pública las diferencias entre ella y la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández. "Sin duda el PP de Asturias sale en las mejores condiciones, con muchísimo respaldo hacia mi persona como candidata, y encantada de compartir unos días con mis compañeros", valoró.

Mallada asegura, además, que el mensaje de "reunificación" de la convención -por la que han pasado Aznar y Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal- es extensivo a la delegación asturiana. "Para todos los miembros del PP asturiano las personas que han pasado por aquí son referentes, salimos con esa idea y muchísimas ganas de afrontar este periodo electoral", aseguró Mallada.

Mallada cree que "sin duda" habrá pacificación y entendimiento con la ejecutiva de Mercedes Fernández de cara a las elecciones autonómicas. "Por mi parte vengo aquí (a la convención nacional) porque la dirección nacional así lo ha querido. He estado siempre trabajando para mi partido desde los 20 años, se ha decidido que yo tome parte como candidata de estas elecciones. Es una decisión y tiene que acogerse como siempre se han acogido estas decisiones", dijo la expresidenta de Hunosa, que tampoco cree que deba recurrir a la dirección nacional en caso de que la división interna se agrave. "No hace falta pedir auxilio porque Génova lleva este proceso y estoy en continuo contacto con la dirección nacional, saben lo que estamos haciendo, nuestro trabajo. Y eso es lo principal: centrarse en el trabajo a desempeñar estos meses", expresó Mallada.

La expresidenta de Hunosa espera que "se convoque el comité ejecutivo esta semana" para diseñar el comité de campaña. Recordó que la convocatoria del mismo "le corresponde a la presidenta". En cualquier caso, aseguró que se siente "absolutamente respaldada por la dirección regional, y ya se verá que en el comité de campaña van a estar representadas prácticamente todas las juntas de Asturias, con un reparto muy adecuado por zonas en Asturias".

"Voy a ganar las elecciones y el ambiente es fenomenal para ello y ése es mi objetivo. En mi trayectoria personal siempre he dialogado con todo el mundo y esta vez no es diferente porque hay muchísimas fuerzas y hay que estar abiertos al diálogo", respondió tras ser preguntada si está dispuesta a pactos como el de Andalucía (con Ciudadanos y Vox).

Igualmente, Mallada adelantó que el mensaje central de su campaña consistirá en que "Asturias necesita más representación en Madrid y éste es el momento de que Asturias tenga mucho más peso en Madrid para beneficio de los asturianos. Por ahí van los tiros porque creo que me encuentro en disposición de que mi comunidad tenga más peso y fuerza en Madrid y consiga un respaldo absoluto de la dirección nacional para poner en marcha todos los proyectos que quiero poner en marcha en Asturias", subrayó.

Igualmente, respecto a las listas municipales, Mallada pide tener voz, aunque es consciente de que "estatutariamente" la competencia es de la dirección del partido. "Por supuesto que me gustaría que se me escuchara, porque si hago la lista autonómica ahí van personas que desempeñan funciones en sus municipios", señaló. Igualmente recalcó que "la lista autonómica la hace el candidato autonómico (ella misma) pero por supuesto que voy a escuchar a la presidenta del partido en las valoraciones que me tenga que hacer al respecto".