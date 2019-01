La justicia da la razón al Principado en el proceso de admisión de alumnos en colegios concertados

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de la patronal de Escuelas Católicas frente a la resolución de la Consejería de Educación que regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes no universitarios públicos y concertados. Según informó el Gobierno, la sala de lo contencioso administrativo del TSJA avala la legalidad del mecanismo de planificación y ordenación de la escolarización en Asturias y recoge que la existencia de una comisión de escolarización permanente, así como su composición, son acordes con la Ley Orgánica de Educación. El texto indica que se trata de un órgano interno de la administración educativa para gestionar las solicitudes de escolarización sobrevenida fuera del procedimiento ordinario "que no incide en el derecho a la elección de centro que, como ya manifestó el Tribunal Supremo, no se trata de un derecho absoluto".

La sentencia reconoce que la facultad de tomar decisiones sobre la admisión del alumnado corresponde a la administración y no a los titulares de los centros concertados sin que por ello se vulnere el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. Condena además en costas a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (Fere-Ceca), representada en Asturias por Escuelas Católicas.

Escuelas Católicas también había impugnado la existencia de una reserva de plazas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo y el hecho de que su escolarización se realice preferentemente en los centros ordinarios de su zona.