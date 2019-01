Llamazares se despide de la Junta sin destapar su destino en política: "La izquierda se equivoca"

Gaspar Llamazares dijo "hasta pronto" enmarcando su salida de sus cargos de representación en IU en la crisis de una izquierda que "se equivoca" incumpliendo el mandato de acogimiento de la pluralidad que "a mí me enseñó hace muchos años Horacio Fernández Inguanzo, 'el Paisano'". El político asturiano, que anunció ayer su renuncia al escaño que ocupaba en la Junta como portavoz parlamentario de IU y a las primarias por el liderazgo de la lista autonómica, explicó sus motivos en una concurrida rueda de prensa que utilizó para cargar contra "la cerrazón, el dogmatismo y el sectarismo" de la izquierda, encarnados a su juicio en el conflicto abierto por la dirección federal de IU a causa de su militancia simultánea en Actúa, el partido que promueve junto al exjuez Baltasar Garzón.

Llamazares ha repetido esta mañana que seguirá haciendo política para la búsqueda de "una izquierda seria, amable, constructiva y con una idea de España" sin desvelar abiertamente si será en la lista de la plataforma "Primavera europea", pero reconociendo que hablará y se reunirá con su promotor, el exministro griego Yanis Varoufakis. Llamazares y que tiene una "hoja de ruta" que aún es muy pronto para detallar. Sí asumió que desde su entorno se habla también con Íñigo Errejón y Manuela Carmena, porque "una vez que IU y Podemos excluyen a una parte habrá que ver cómo esa parte tiene representación política. Es una formación en construcción y veremos si madura suficientemente o no". Los dos casos, dijo, "no sé si tienen paralelismo" o forman parte de la "coyuntura", pero ambos "tienen que ver con la falta de sensibilidad de la izquierda hacia lo que está pasando".

Respecto al fondo de su decisión, Llamazares la enmarcó en la falta de talla de la izquierda para entender la necesidad de apertura a la pluralidad, salvó de la quema a un núcleo de IU que encarnó en su grupo parlamentario, cuyos cuatro miembros escuchaban desde la primera fila, y negó que entre los motivos de su marcha haya una percepción de más apoyo interno del que esperaba en Asturias: "Hemos tenido respaldo a lo largo de una legislatura muy dura. No veo ninguna falta de apoyo y no es ese el motivo". De hecho, añadió que "podría haber tirado hacia delante" con la candidatura a las primarias, pero "a un coste inadmisible". El que pronto será exdiputado expuso además su intención de seguir militando en IU de Asturias "hasta que me echen", prometió apoyo a la organización en la próxima campaña electoral y entendiendo que puede haber decepcionado a muchos compañeros, le pudo la responsabilidad de "no entorpecer la campaña electoral y no ser el argumento para la intervención de la autonomía de la organización".