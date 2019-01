El hospital de Arriondas, desalojado por las inundaciones

Asturias ha activado el Plan de Emergencia por la cantidad de agua caída durante la madrugada y las malas previsiones para las próximas horas. Y las complicaciones están siendo reales, han tenido que evacuar a los pacientes del hospital de Arriondas por precaución ante el riesgo de inundaciones. Los pacientes del hospital del Oriente, unas 50 personas, están siendo trasladados a los centros sanitarios de Avilés, Gijón y Mieres.

La decisión de evacuar el hospital la comunicó el Principado a eso de las once y media de la mañana como una medida preventiva "porque no sabemos cómo va a operar la pleamar, pero esperemos que no alcance las cotas que alcanzó en otros años, ni que se produzca un desbordamiento", ha dicho esta mañana el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez.



Los pacientes que no han recibido el alta, serán traslados a los hospitales de Avilés, Gijón y Mieres. Un total de 20 ambulancias participan en el desplazamiento de unos 50 pacientes que deben seguir hospitalizados.

A la vista de la evolución en los niveles de los ríos y dadas las predicciones meteorologías para las próximas horas, el Consejero de Presidencia, Guillermo Martinez ha procedido a activar en fase de emergencia en situación 0.

La mayor parte de las incidencias que se registran en estos momentos en la Sala del 112, unas 80, están relacionadas fundamentalmente con inundaciones y cortes de la red viaria.

Algunos centros escolares de la región también han sido cerrados por las complicaciones generadas por la crecida de los ríos. La mañana escolar se ha visto trastocada en Arriondas, con el colegio y el Instituto de la localidad afectados por indundaciones, y también en Noreña donde se han tenido que suspender clases en el Instituto al encontrarse todo el entorno del centro afectado por el desbordamiento del río. En Villaviciosa, también han sido suspendidas las clases en la escuela de La Oliva, donde el patio está anegado. También han tenido complicaciones los alumnos de rutas escolares de muchas zonas de Siero, Nava, Infiesto, Noreña y Piloña, entre otros.



Las zonas más afectadas están siendo las del área central y las vegas de los principales ríos, coincidiendo además con que la pleamar fue poco antes de las seis de la madrugada, en un momento donde ya se acumulaba mucha precipitación.

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología indican que durante la madrugada, hasta las doce de la mañana, en Aller se habían registrado 64.8 litros de agua por metro cuadrado, 56 litros en Salas, 47.6 en Amieva y 43.6 en Mieres. En las últimas doce horas ya se han superado los registros de lluvia de ayer, que registraba en Salas 60.4 litros de agua.

Cortes de tren

Viajeros de tren que iban de Gijón a Laviana también se han visto afectados por la interrupción de la ruta y desde hace más de una hora esperan en la estación de Gijón un transporte alternativo y una atención que no llega. "Nos montamos en el tren que iba a Laviana a las 8.25 de la mañana; era el mismo tren y maquinista que acababa de llegar en la misma ruta, y cuando llegamos a Sotiello nos avisan de que hay que volver a Gijón porque está muy crecido el río en la zona de La Florida. ¿No lo habían visto antes?", se lamentaba un viajero. Pese a que desde Adif se avisó de que se establecerían rutas alternativas, los viajeros una hora después aún estaban esperando que les pusieran un nuevo transporte. (Estos son los cortes que ha sufrido la línea de tren).

"Nos sentimos totalmente desatendidos", indicaba algún afectado que recordaba lo maltratada que está una línea que ya tiene que recurrir a autobuses para hacer la mitad del recorrido por las obras que se están haciendo en el túnel de Carbayín y que se mantendrán durante dos meses.

Ante la situación que se vive en Asturias el consejero de Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, presidirá a mediodía la reunión del comité de dirección del Plan de Inundaciones del Principado de Asturias (Planinpa) que se va a tener en La Morgal.