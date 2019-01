Desbloquean el enlace de la Autovía Industrial con la "Y" en Robledo, que pagará Fomento

La Autovía Industrial y la "Y" quedarán unidas en Robledo (Llanera) gracias a un enlace que financiará el Ministerio de Fomento. El departamento que encabeza José Luis Ábalos también asumirá el coste del enlace de la Autovía Industrial, la "I", con la futura Ronda Norte de Oviedo, que, atendiendo a las demandas del Ayuntamiento, no se construirá en Luis Oliver, sino más alejado del centro de la ciudad, en la zona de Pando. El Principado, por su lado, se hará cargo de un nuevo enlace de la "I" con la ronda de Gijón en Roces.

El triple acuerdo es el principal resultado de la "cumbre" que ayer mantuvieron en Madrid el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, y siete responsables del Ministerio de Fomento, entre ellos el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo. "Sintonía" y "satisfacción" fueron las dos palabras con las que resumió Lastra, el resultado de la reunión, primera de la comisión bilateral Fomento-Principado que había demandado la Junta General. El Consejero recibió las "respuestas adecuadas" a sus preguntas , centradas en el proyecto presupuestario para Asturias, las demandas de la "Alianza sobre infraestructuras del Estado que Asturias necesita" y los compromisos adquiridos con la región por Ábalos.

El triple acuerdo en torno a la Autovía Industrial no se quedará en palabras: Fomento e Infraestructuras firmarán antes de abril un protocolo que comprometerá a ambos y que recogerá la inversión estimada para los enlaces de Pando, Robledo y Roces. Para el de Pando no existe ni siquiera una estimación. Para el de Robledo el Plan director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (PIMA) contemplaba una inversión de 14 millones, pero ya está sobre la mesa "una solución más económica", manifestó Lastra. Para el de Roces el mismo PIMA señalaba un coste estimado de algo menos de 3 millones. No obstante, las cifras reales saldrán de los estudios informativos que, al menos en el caso de Robledo y Roces, empezarán a tramitarse en los próximos meses.

Acuerdo para Langreo

Pero la "cumbre" de ayer dio para más. Ya hay "acuerdo total" para el soterramiento de vías en Langreo: se modificará el convenio de tal manera que Adif se hará cargo de la finalización de la superestructura y el Principado finalizará la urbanización de los terrenos, para lo cual contará con dinero procedente de los fondos mineros.

Más compromisos: Fomento impulsará el tramo Salas-La Espina de la Autovía del Suroccidente, de 7,1 kilómetros, para así completar el trayecto desde la capital asturiana y la parroquia salense. Queda aún pendiente el tramo entre La Espina y Canero, de 23 kilómetros de longitud, para enlazar con la Autovía del Cantábrico. Existe un compromiso verbal de Fomento para acometer este tramo en el futuro. De momento solo hay un estudio informativo inacabado.

Lastra consiguió también el compromiso de Fomento de que impulsará en el plazo de tiempo más breve posible la mejora del nudo ferroviario de Villabona y de que mantendrá el calendario y las inversiones comprometidas por el Ministerio desde diciembre de 2017.