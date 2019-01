Llamazares se va a buscar una "izquierda amable" y hablará con Errejón y Varoufakis

La izquierda "no sabe qué hacer", "se equivoca", persigue y "anula" la pluralidad que tendría que acoger y "ha entendido peor que la derecha el nuevo ciclo político". Gaspar Llamazares se despidió ayer, pero poco. Dijo "hasta pronto" con un portazo a la dirección federal de IU y dejó abierta de par en par la puerta de la política. Dimitiendo para seguir estando, presentó su renuncia al escaño y a la portavocía de IU y a concurrir a las primarias autonómicas, pero a la vez también su disposición para construir "una izquierda seria, amable y constructiva que tenga una idea de España". Liberado de sus cargos de representación institucional como consecuencia de su enfrentamiento con la cúpula nacional de la coalición, Llamazares renovó las tarjetas de visita para ser desde ayer coportavoz de Izquierda Abierta, promotor de Actúa y militante "hasta que me echen" de IU de Asturias.

Es también un político que tiene trazada una "hoja de ruta" y ocupada una agenda que incluye contactos "en los próximos días" con el exministro griego Yanis Varoufakis, líder de la plataforma con la que Actúa se ha aliado para las elecciones europeas, y al menos una intención de acercamiento con la bifurcación que desde Podemos acaba de tomar Íñigo Errejón, que dimitió del Congreso el mismo día que Llamazares de la Junta y que construye su propio proyecto con Manuela Carmena. No sabe Llamazares si lo que ve es un paralelismo con Errejón o es cosa de la "coyuntura" de una izquierda "incapaz de leer el cambio de representación política y transformarlo en un proyecto", pero se siente en algún sentido próximo al disidente de Podemos. "Una vez que IU y Podemos excluyen a una parte", deslizó ayer, "habrá que ver cómo esa parte tiene una representación política". Ellos son "una formación en construcción y veremos si madura suficientemente".

La izquierda "responsable"

De momento, sus críticos de Asturias ya dan por hecha la presencia de Llamazares en la lista de "Primavera europea", el proyecto de Varoufakis, con que el exdiputado anuncia contactos. El partido del exministro griego, un antiguo amigo de Podemos que soltó amarras con los morados, tiene programado para mañana un acto en Berlín en el que será ponente Baltasar Garzón, el más significado compañero de viaje de Llamazares en Actúa, y al que también tiene previsto asistir el político asturiano.

Entre tanto, el hasta ahora diputado se despidió ayer de la Junta. Los otros cuatro diputados de su grupo escucharon desde la primera fila de una muy concurrida sala de prensa cómo su exportavoz encarnaba en ellos, hasta la frontera de la emoción, el agradecimiento a IU de Asturias y los aportaba como prueba de "esta otra izquierda posible". La federación asturiana sería, a sus ojos, "uno de los pocos gérmenes que quedan para alumbrar una izquierda responsable".

Él se va entendiendo que pueda haber quien se sienta decepcionado, pero poniendo por encima "la responsabilidad de no entorpecer la campaña electoral ni ser el argumento para la intervención de la autonomía de la organización". He ahí el motivo de la renuncia, embadurnada por los efectos del expediente que la dirección de Alberto Garzón le abrió por su militancia simultánea en Actúa. Esa y no otra es la razón, apunta Llamazares, que "podría haber tirado hacia delante, pero el coste era inasumible". Aclara que si renuncia no es porque haya sentido de sus compañeros menos aliento del que esperaba y esquiva el reproche al coordinador asturiano. Ramón Argüelles le exigió varias veces que se aclarase, "sorber" o "soplar", IU o Actúa, pero no tiene nada malo que decir de la coalición en Asturias, "todo lo contrario", y como "me he sentido acogido" ignora las "declaraciones más o menos desafortunadas" que pueda haber escuchado recordando que "seguramente yo las habré hecho muy gordas". Pero "IU de Asturias es mi casa".

La federal no. "La dirección no está para hablar de estatutos", dice sobre su expediente, y vuelve a lamentar la falta de atención a la obligación de acogimiento de la pluralidad que "a mí me enseñó hace muchos años Horacio Fernández Inguanzo, 'el Paisano'". IU, remata, necesita "hacer una reflexión, cambios de línea política y organizativos", menos "cerrazón, dogmatismo y sectarismo".