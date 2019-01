Mallada pide aplazar el plan del área central y que tras las elecciones se busquen consensos

Evitar que el plan del área central de Asturias se dilucide por unos ayuntamientos en los que habrá muchos cambios políticos en apenas cuatro meses, respeto a la autonomía municipal y la necesidad de un amplio consenso. Esta es la triple respuesta con la que la candidata del PP a la presidencia del Principado, Teresa Mallada, lidió ayer el órdago que le lanzó el secretario general de la Federación Socialista, Adrián Barbón, pero también el rechazo expreso al proyecto del PP ovetense y del candidato a la Alcaldía de la capital, Alfredo Canteli, y la defensa que la patronal y las Cámaras de Comercio hicieron días atrás del proyecto.

La candidata del PP a liderar el gobierno regional se mostró abierta a "cualquier fórmula que sirva para mejorar servicios, optimizar recursos, realizar obras en un área mayor que la propia de un municipio o que nos permita tener financiación europea para proyectos que sean interesantes". Pero advirtió que las áreas metropolitanas "se conforman con la opinión de los ciudadanos, que son trasladadas por los concejales que han elegido; y ahora hay incertidumbre de cara a apostar por un proyecto como este". A juicio de la "cabeza de lista" popular, "necesitamos un consenso, pero muy amplio, para tomar decisiones de este tipo y estamos a poco más de cien días de las elecciones, con lo que las Corporaciones que van a conformar esa área metropolitana van a cambiar, al igual que el Gobierno regional".

Mallada se comprometió a que, "desde el primer día que sea presidenta del Gobierno de Asturias, trabajaré en esa línea para buscar una fórmula que sirva para aunar esfuerzos entre municipios y siempre con un amplio consenso, algo que a día de hoy no existe". Este primer pronunciamiento público de la candidata sobre el área metropolitana trata de conjugar la que ha sido la postura del PP asturiano sobre esta cuestión y el rechazo del propio Alfredo Canteli con la defensa que, en cambio, han realizado en los últimos días asociaciones como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) , que reclamó "altura de miras" a los políticos para que esta iniciativa salga adelante.

"Electoralismo"

Teresa Mallada habló sobre el área central en la junta local del PP de Mieres, la primera que visita desde su nominación como candidata, después de que su rival electoral, Adrián Barbón, la emplazase en la mañana de ayer a revelar su postura ante las voces contrarias al plan supramunicipal en las filas populares. El candidato autonómico del PSOE emplazó a la candidata popular a decidir si "va a hacer caso a lo que dice el candidato de Oviedo o a lo que piensan la sociedad, los sindicatos, los empresarios, que están a favor".

Barbón afirmó que el plan del área central "no supone, para nada, un ataque al municipalismo , ni una agresión a los intereses municipales". Por eso, reiteró el líder de la FSA, "pido a Mallada que nos aclare su posición y cuál va a ser la del PP" ante el área metropolitana, "una realidad que ya existe; la cuestión ahora es cómo la regulamos para que sea positiva en el conjunto de Asturias. Hay que darle forma y alcanzar los consensos necesarios". El secretario general de los socialistas asturianos afirmó que la campaña electoral no puede detener a la Administración ni al plan en el que ha trabajado a lo largo de esta legislatura el Gobierno autonómico. "Oviedo no puede renunciar a liderar este proceso", mantuvo Barbón, quien señaló que "este debate está contaminado por el electoralismo".