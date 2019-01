El temporal "golpea duro" a la red viaria regional: 203 carreteras fueron dañadas

Finalizado el gran episodio de lluvias, que colapsó buena parte de las infraestructuras de la región -especialmente en las Cuencas, el Oriente y el Bajo Nalón- el Consejero de Presidencia, Guillermo Martínez procedió ayer, minutos antes de las dos y media de la tarde, a desactivar el Plan de Inundaciones del Principado de Asturias (Planinpa), que permanecía en fase de preemergencia, vigilancia y seguimiento, desde el pasado viernes, día 25 de enero. Pero la desactivación del citado dispositivo no impide que Asturias aún sufra las consecuencias de los días de lluvias continuas que provocaron un rosario de argayos, derrumbes de calzadas e inundaciones.

"El temporal ha golpeado duramente", reconoció ayer el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien avanzó una primera valoración económica sobre los daños: 2,4 millones de euros en las carreteras y en las redes de abastecimiento y saneamiento de titularidad autonómica.

Lastra detalló las cifras del impacto de las lluvias que azotaron Asturias durante la pasada semana: 203 carreteras de las 470 que componen la red autonómica se vieron afectadas y 49 sufrieron cortes totales, de las que 8 siguen cortadas, a las que ayer daban por seguro que habría que sumar en las próximas horas el cierre de la carretera entre Peñamiel y Pola de Lena. La mayoría de esos cortes aún persistentes son por hundimientos de la plataforma (siete) y uno por desprendimiento. La afección a 203 carreteras supone que más de un 43% de la red viaria autonómica sufrió percances por el temporal de lluvias que trajo la borrasca "Klaus".

El consejero de Infraestructuras destacó que pese al fuerte impacto de las lluvias "en horas" se restableció la circulación en 41 de las vías afectadas "gracias a la diligencia actuación de la Brigada de Conservación, el personal de la administración regional y la colaboración de un número importante de empresas".

Los daños en la AS-117, en la zona de Blimea, conocida como el Corredor del Nalón, son objeto de preocupación porque podría provocar "la incomunicación" de cuatro concejos, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso, destacó el consejero Lastra. Ese tramo necesita una escollera en la margen izquierda. Hay una actuación provisional en colaboración con la Confederación Hidrográfica, cuyos trabajos ya han comenzado.

El temporal ha afectado también a la red de saneamiento, principalmente en Riosa, donde un argayu ha roto una tubería, pero también a instalaciones de bombeo en Lada, la Venta del Gallo, Arroyo (Nora-Noreña), la estación de aguas residuales (EDAR) de Trubia, donde se llevó 100 metros de tubería; Piloña, Agones (Pravia) y en la estación de bombeo de Peñaullán.

El consejero de Infraestructuras admitió la desatención a las obras de mantenimiento en el red de carreteras, "no sólo en Asturias sino en el conjunto del país, es una asignatura pendiente de momentos de crisis" pero sostuvo que "no existe relación entre el estado de las carreteras y que los problemas no vuelvan a producirse en caso de temporal". Lastra avanzó que se harán modificaciones presupuestarias para ejecutar obras de urgencia en 21 carreteras, tal y como les reclamaban otros grupos políticos como Podemos, con quien el PSOE pactó los presupuestos para este año.

Por su parte, la Federación Asturiana de Concejos ha remitido a todos los ayuntamientos asturianos un escrito solicitando la relación de daños y la estimación del coste de los mismos en las infraestructuras municipales; especialmente, carreteras. El objetivo es tener todos los datos recopilados a mediados de la semana que viene para remitirlos a la Consejería de Presidencia, para que pueda solicitar así ayudas nacionales o europeas, como ya se ha planteado.