Mallada y Mercedes Fernández firman la paz ante Casado: "Hay unidad total"

Mercedes Fernández, presidenta del PP asturiano, y Teresa Mallada, candidata a presidir el Principado, han coincido esta mañana en la reunión del comité ejecutivo nacional del partido, en la madrileña sede de la calle Génova. La reunión, para fijar estrategias de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, llega tras momentos de alta tensión por el enfrentamiento entre ambas líderes y la intervención, la pasada semana, de la dirección nacional para pacificar la situación a través de sus "fontaneros", con el "runrún" de una gestora de fondo.

Sin embargo, tanto Mercedes Fernández como Teresa Mallada, que han llegado por separado a la reunión de Génova, han querido expresar públicamente que la situación se ha relajado y habrá entendimiento de cara a la campaña electoral.

"Hay unidad total, apoyo total a la candidata, a mí, y afronto con mucha ilusión y con muchísimas ganas de llegar a la presidencia del Principado. La unidad es indiscutible y estamos todos a una para obtener los mejores resultados", aseguró Mallada, que restó importancia a la visita a Asturias de "los fontaneros" de Génova. "Son normales, los coordinadores territoriales están para eso, para acudir a las juntas y las sedes regionales cuando se les necesite", añadió antes de asegurar que "no he hablado con nadie" de la posibilidad de que la dirección nacional impusiese una gestora para apartar a Mercedes Fernández y dejar así vía libre a la candidata. Mallada llegó a la sede de Génova acompañada de la avilesina Reyes Hurlé.

Mercedes Fernández, por su parte, reivindicó el trabajo realizado como presidenta del partido, pero también se mostró dispuesta a colaborar con Mallada. "El apoyo de un partido a sus candidatos siempre es al cien por cien, claro", afirmó, antes de asegurar que "espero que el partido salga a ganar las elecciones: las expectativas son de victoria amplia no, amplísima".

Fernández reivindicó su labor. "A mí como presidenta elegida en un congreso intachable, democrático, participativo, donde más del 90% de los afiliados de Asturias me otorgaron su confianza, nunca nadie me trasladó la pretensión de una gestora. Nadie nunca me lo ha trasladado", aclaró, antes de referirse igualmente al trabajo de "los fontaneros" del partido y su visita para hablar con alcaldes y diputados autonómicos del Principado. "Su objetivo no era forjar lo que ya está forjado. Cogí un partido bajo mínimos y construí un partido en funcionamiento y unido. Las reuniones no tuvieron por objeto hacer lo que costó hacer siete años", resaltó.

La presidenta del PP asturiano explicó que "el objetivo del comité ejecutivo nacional es marcar la estrategia que de cara a las próximas elecciones llevará el PP". Y añadió: "Es una reunión muy interesante llena de contenidos. El PP tiene toda su maquinaria electoral en marcha, que es ganar las elecciones. Todos a una seremos muchísimo más eficaces y eficientes. Nos gusta ganar y ésa es la vocación con la que salimos al ruedo electoral y a liderar los cambios en las diversas comunidades autónomas y ayuntamientos. Cada uno es dueño de su estrategia y de sus actos, somos un partido hegemónico y de gobierno. Y Vox, sin menosprecio para nadie, es un partido que ha iniciado su andadura, que tiene casi todo por escribir y por hacer".