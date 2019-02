Los alcaldes de Ribadesella y Cangas de Onís urgen a CHC el dragado del río Sella

La Confederación rechaza limpiar de residuos la playa riosellana pero sí se hará cargo de despejar los cauces del Acebu y el San Pedro

ribadesella / cangas de onís, c. m. / c. c.

05.02.2019 | 01:00