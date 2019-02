Timos, fraudes, phising y ahora pharming, la Guardia Civil alerta sobre estafas por Internet

Cuando se navega por internet hay que hacerlo con seguridad y también con tranquilidad. Por ello la Guardia Civil quiere alertar a la población de los peligros que se pueden encontrar mientras consultan sus páginas web favoritas. Estos son los casos y las recomendaciones que el cuerpo de seguridad quiere hacer llegar a los usuarios de internet.

Timos de compra online

Una página web anuncia cualquier objeto, bien o servicio. El vendedor afirma que no puede realizar la transacción porque no se encuentra en el país pero que un conocido suyo lo hará en su nombre previo pago de dinero. El objeto, bien o servicio no existe y jamás se entregará.

Estafas sentimentales

El estafador usa un servicio de citan online o de mensajería instantánea demostrando interés sentimental en la víctima y a veces enviando fotos de una persona atractiva (nunca el estafador). Una vez ganada la confianza propondrá encontrarse pero pedirá dinero con la excusa de pagar el avión, hotel, etc.

Estafas de caridad

El estafador suplanta una organización de caridad solicitando donaciones para catástrofes naturales, ataques terroristas, enfermedades o para atender una madre o hijos enfermos. Se han dados casos de la utilización de logotipos de organizaciones prestigiosas.

Ofertas de trabajo falsas, oportunidades de negocio, trabaje desde casa

La estafa consiste en ofrecer un puesto de trabajo previo pago, con unas buenas condiciones salariales y laborales. Los estafadores pueden recabar los datos se páginas web en las cuales usted entregara su curriculum vitae.

Similares se ofrecen grandes rendimientos o trabajos muy rentables previo pago de una cantidad en concepto de permisos, licencias, material, etc.

Fraude de Tarjetas de Crédito

Consiste en crear sitios Web, aparentemente auténticos, de venta de bienes inexistentes o de valor inferior al real, entradas acontecimientos sociales, espectáculos, eventos deportivos, etc. El pago se realiza mediante tarjeta de crédito. Por ello se aconseja utilizar medios seguros de pago por Internet como puede ser Paypal.

Phishing

Similar al anterior, pero a través de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea. Se intenta obtener datos sensibles de la víctima, no sólo de tarjeta de crédito sino también claves y nombres de usuarios para suplantar su identidad. Normalmente el funcionamiento consiste en el envío masivo de correos electrónicos (spam) simulando proceder de una entidad bancaria o de pago por Internet utilizando en la mayoría de los casos sus logotipos originales, y solicitando verificar o confirmar la información de la cuenta de que se dispone en esa entidad.

Pharming

Una variante del anterior, los estafadores buscan vulnerabilidades informáticas en sitios Web para poder direccionar las visitas que se realizan a éstos hacia sus propias páginas Web desde las que obtienen información de la víctima.

Recomendaciones

A la hora de realizar transferencias o pagos deben fijarse en el candado que aparece en la dirección URL así como que empiece la misma por HTTPS.

Recordar también que ninguna entidad bancaria va a solicitar nunca nuestros datos y claves mediante correo electrónico ni probablemente ningún otro medio.

Ante estos casos, desde la Guardia Civil, se previene a la población para que extremen la precaución y desconfíen ante casos como los descritos y aconseja que ante cualquier duda, o si observa cualquier conducta parecida a la descrita anteriormente lo comunique al 062, teléfono de atención al ciudadano o también en cualquier unidad de la Guardia Civil.