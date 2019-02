La Junta General reconoce la labor histórica de la Brigada de Salvamento Minero como "lámpara de esperanza y solidaridad"

El parlamento asturiano acaba de aprobar por asentimiento una declaración institucional en la que reconoce la labor histórica de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias como "lámpara de esperanza y solidaridad" desde su primera misión, tras una explosión de grisú en el pozo María Luisa de Langreo. El presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, ha destacado que el trabajo de la Brigada "es sobradamente conocida en las cuencas mineras" y en ell conjunto de Asturias y "en las últimas fechas ha adquirido una nueva dimensión nacional e internacional con su participación en el dispositivo de rescate del niño que cayó a un pozo en Totalán (Málaga).

"La Brigada no ha perdido su razón de ser a pesar del progresivo cierre de las explotaciones mineras de carbón asturianas, como evidencia su participación en simulacros de actuación y en siniestros de diversa naturaleza en obra civil", ha afirmado en esa declaración el presidente de la Junta. El parlamento aprovechó este reconocimientos la Brigada de Salvamento MInero para llamar la atención sobre la necesidad de que la transición ecológica no acarre una nueva destrucción masiva de empleo en la región. "En este fin de ciclo que está viviendo la minería de carbón es justo reclamar, en nombre de todas esas gentes, un compromiso firme y decidido por el mantenimiento del empleo, mediante la potenciación de nuevos sectores laborales en una transición energética que no deje a nadie atrás, en esas cuencas mineras que han supuesto uno de los principales polos de prosperidad y de progreso para nuestra comunidad autónoma en el último siglo".