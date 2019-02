Mallada acusa a Genaro Alonso de desprestigiar la educación concertada

La candidata del PP a la presidencia del Principado, María Teresa Mallada, denunció ayer una "nueva campaña de desprestigio" hacia la enseñanza concertada por parte del consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso. Una situación que se produce, aseguró en una visita al Colegio "Beata Imelda-Santo Tomas" de La Felguera, "en un momento fundamental para los centros concertados, cuando abren sus puertas a los padres para dar a conocer el centro y para que decidamos libremente donde enviar a nuestros hijos".

Mallada aludió a las declaraciones de Genaro Alonso en las que aseguró que "si (el Ministerio de) Hacienda entiende que las cuotas llamadas voluntarias que aportan los padres de algunos alumnos no son donación sino contraprestación de un servicio, nosotros no tenemos nada que decir al respecto". La candidata del PP a la presidencia del Principado instó al Consejero a "pagar los gastos de funcionamiento en tiempo y forma y no con retrasos injustificados, como están acostumbrados los colegios concertados, y que vaya incrementando la cuantía de esos gastos, que llevan años congelados". "Es lo que tendría que hacer en lugar de generar dudas sobre el destino de estas aportaciones voluntarias".

Mallada comentó que el Ministerio de Hacienda ha enviado un comunicado en el que asegura que "no existe una campaña general de inspección de la Agencia Tributaria sobre los donativos en los colegios concertados y que solamente se realizan controles puntuales". Por tanto, destacó que los donativos que algunos padres realizan a las fundaciones de estos centros "van a ser deducibles en el IRPF si se cumplen los requisitos legales, como siempre ha sido".

La candidata del PP en las próximas elecciones autonómicas considera que Genaro Alonso "pone en tela de juicio cuál es el destino final de las aportaciones voluntarias, basándose en que el Ministerio de Hacienda las pone en duda, lo que es absolutamente falso". María Teresa Mallada, que visitó el colegio Beata Imelda-Santo Domingo de La Felguera acompañada por las concejalas del PP María Antonia García y Eva Martínez, indicó que el Consejero "intenta una vez más desprestigiar a la enseñanza concertada".