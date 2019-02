Vox explota contra PP y Foro por la manifestación contra el independentismo en Oviedo y les lanza una advertencia

La manifestación que PP y Foro convocaron para este mediodía (12.30 horas) en la plaza de España de Oviedo, para defender la unidad de España ante los órdagos del independentismo y criticar la política del ejecutivo socialista de Pedro Sánchez sobre este tema, ha provocado la primera gran fricción entre Vox y los otros partidos de la derecha en la región.

De Foro partió la idea de hacer una concentración en Oviedo. Idea a la que se sumó de lleno el PP, generando colaboración entre ambas formaciones. El partido presidido por Carmen Moriyón llamó a todos los partidos del parlamento asturiano para invitarles a sumarse. Entre ellos no está Vox, que, igualmente, emitió un comunicado diciendo que acudiría a la cita.

Sin embargo, hoy, en el mismo día de la convocatoria, el partido de Abascal ha explotado contra los organizadores de la concentración, a los que acusa de adquirir "protagonismo partidista" en la manifestación y de querer aislar a Vox, fuerza presidida en Asturias por Rodolfo Espina. Igualmente les advierte de que su actitud es "cortoplacista" ante la hipotética necesidad de un pacto de derechas tras las elecciones para desalojar a la izquierda del gobierno del Principado.

Éste es el comunicado remitido por la formación de Santiago Abascal:



La organización de la manifestación teñida de partidismo político llega al punto de lo infame. Tras la convocatoria de la manifestación por parte del PP y Cs en Madrid, Santiago Abascal no dudó ni un segundo en adherirse a la misma, por el bien de España. Cuando Moriyón (FAC) anunció la convocatoria de la misma manifestación en Oviedo, Vox Asturias fue inmediata en su reacción de apoyo y convocatoria de españoles para hoy en la Plaza de España de Oviedo. Días más tarde llegó el apoyo del PP a la misma, coherente con su posición en Madrid.

Ya en Vox Asturias comenzó a llamarnos la atención de ausencia de cualquier tipo de comunicación de los organizadores (FAC) con nosotros. Así como la cobarde ausencia de un partido que convoca en Madrid, pero huye como el gato del agua de Vox. Tal parece que a Ciudadanos les preocupan más sus relaciones con Vox que la Unidad de España, los problemas de los andaluces y de todos los españoles. Pero la gota que colma el vaso de una intolerable politización y de un infame desprecio, llega hoy al conocer que la manifestación de Oviedo estará presidida por

5 representantes de FAC y de otros tantos del PP.

Vox Asturias:

1. Rechaza, rotundamente, el protagonismo partidista de la cabecera de la manifestación, y exige la inmediata sustitución de los políticos por 10 ciudadanos españoles, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, que representan la sociedad

española real.

2. Denuncia la despótica marginación que ha sufrido por parte de los organizadores (FAC) para la organización efectiva de esta manifestación, en aras a un éxito de los españoles por España.

3. Acusa a los tres partidos, FAC, PP y Ciudadanos, de la puesta en marcha de la inadmisible estrategia de discriminación hacia Vox, en España y en Asturias. Merece la pena recordar a estos partidos que Vox está perfectamente legitimado como representante institucional, y con representación parlamentaria, tanto a nivel nacional (Senado), a nivel autonómico (Parlamento de Andalucía) y municipal.

Por todo ello, Vox Asturias se desvincula como partido asistente a la manifestación de hoy en Oviedo, pero anima a sus afiliados a asistir, acompañando a su Presidente, como españoles para defender la Unidad de España. En palabras de éste, Rodolfo Espina, "es un acto de españoles asturianos por la unidad de España, al que acudiré con otros dirigentes del partido a título individual y animo a todos los asturianos a que vayan. En Vox la unidad de España, la igualdad de todos ante la ley, como saben todos los españoles, es nuestro principio básico, y lamento que Foro y PP traten de capitalizar un acto que no debería ser más que una concentración de españoles en defensa de su país".

Concluye Espina que "si pretendemos un gobierno de derechas tras el 26 de mayo, Foro y PP deberían poner las luces largas, y no ser tan cortoplacistas. Todos sabemos que el PP ya pactó con secesionistas, y el despertar de Foro al sentimiento nacional es de hace dos días. Sólo pedimos que en este tipo de actos se cuente con todos, pero es que ni si quiera se han puesto en contacto con nosotros. Vox será la clave para que no gobierne la izquierda pero no será convidado de piedra de nadie. Animamos al PP a que siga los pasos de su dirección nacional y consensúe estos actos con Ciudadanos y Vox. Que no se pongan tan nerviosos."