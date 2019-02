Mallada: "Hay que estar por encima de las siglas y la unidad de España es lo primero"

Teresa Mallada, candidata del PP al Gobierno del Principado, participó, junto a integantes de su comité de campaña, en la manifestación de hoy en Madrid contra el independentismo y la política del PSOE respecto a Cataluña. Llegó a la Plaza de Colón acompañando a su líder, Pablo Casado, y a sus homólogos autonómicos. La dirigente popular señaló que "es bueno que los partidos políticos tengamos por encima de las siglas la unidad de España como una hoja de ruta que sigamos todos. Me voy de aquí con muchas ganas de que en Asturias se viva esta unidad. Además, hemos hecho saber al presidente del Gobierno que contra esto poco puede hacer. Tiene que convocar elecciones". Teresa Mallada restó importancia a que dirigentes populares y de Vox compartieran foto en una jornada como la de ayer: "Por nuestra parte, no hay ningún problema. Hay que estar por encima de las siglas y la unidad de España es lo primero".

Mercedes Fernández, presidenta de la formación popular en Asturias, no acudió a la cita de la Plaza de Colón. Sí lo hizo el secretario general Luis Venta, muy cercano a Fernández y quien señaló minutos del inicio del acto que "hoy el PP ha desplazado a casi cuatrocientas personas desde Asturias para apoyar lo que creo que es el sentimiento de todos los españoles o de una mayoría de ellos. El Gobierno nos quiere robar la unidad de España, quiere destruirla y está tratando de venderla a los separatistas y los golpistas. Los asturianos y los españoles estamos hoy dando una lección a Pedro Sánchez, un presidente tóxico que intenta vender España a trozos y a escondidas. Pedimos elecciones ya para que España no esté en manos de un presidente que pone en riesgo la unidad de este país. No vamos a consentir que se vulnere el Estado de Derecho. Hoy será un punto de inflexión para cambiar el futuro de España".