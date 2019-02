FADE e IU reclaman a los partidos que no frenen el área metropolitana

"Lo importante es que no se frene el proyecto metropolitano". El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, y el coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Asturias, Ramón Argüelles, hallaron ayer "muchos puntos de encuentro" durante una reunión que mantuvieron en Oviedo. La principal, la necesidad de continuar con la construcción del área metropolitana y evitar que el inminente proceso electoral la frene.

Feito abogó por crear unas "condiciones de consenso" para que se reincorpore al proyecto el ayuntamiento de Oviedo, que quedó fuera con los votos del PP y Somos en un reciente pleno municipal. El presidente de la FADE e IU convinieron en los beneficios que reportaría la incorporación al proyecto metropolitano, que impulsan Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, de otros municipios, entre los que citaron a Llanera, Noreña, Carreño y Castrillón.

"Asturias se merece un área metropolitana", resaltó Argüelles, quien resaltó que será "buena para el empleo, para las inversiones que puedan venir y para los habitantes". Además, permitirá que la pirámide de población de la región, ahora invertida, "dé un giro" y así evitar que Asturias se quede con solo 600.000 habitantes en unos años, como han augurado algunos expertos.

El líder de IU se mostró convencido de que el proyecto metropolitano "puede avanzar", aunque "no tan rápido como si no hubiera elecciones". Y sobre los recelos de algunos ayuntamientos y expertos por el "peso" en el proyecto del Principado y el Estado, Argüelles subrayó que no se quitarán competencias a los municipios, ni no tutelarán, sino que serán "socios".

Belarmino Feito, por su lado, manifestó su convencimiento de que Oviedo se incorporará de nuevo al proyecto. Porque "Oviedo es vital en el proyecto y debe ser la capital del área metropolitana", dijo.

En su opinión, "lo importante es arrancar". Feito admitió que la cercanía de las elecciones ya está provocando "ciertas convulsiones internas" en los partidos, cuyos discursos "no son ahora objetivos", y "recelos" en algunos ayuntamientos. Pero se mostró convencido de que, finalmente, imperará "la sensatez y se superará esta cuestión".

El proyecto del área metropolitana central de Asturias, auspiciado por el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, está siendo impulsado por algunos de los municipios más poblados de Asturias. Hace solo unos días, el Ayuntamiento de Oviedo decidía quedarse fuera del proyecto, tras votar en contra de él PP y Somos. La FADE, los sindicatos, PSOE, IU, Ciudadanos, Foro, la Universidad y diferentes agentes sociales han manifestado su respaldo a la propuesta, que convertiría a Asturias en la cuarta potencia económica de España.