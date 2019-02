Actúa irá a las generales: "Somos la izquierda sensata"

El exdirigente de IU y fundador de Actúa, Gaspar Llamazares, ha señalado este jueves que su formación se presentará de "manera autónoma" a las generales porque creen que hay una parte del electorado de izquierdas que no ve en las actuales fuerzas políticas una representación adecuada, y apunta que quieren representar a la izquierda "sensata y amable". Llamazares avanzó así que presentarán listas tanto para las europeas, donde él será candidato, como para las autonómicas, municipales y generales. No obstante, ha reconocido que no pueden decir que desde Actúa estén "preparados o satisfechos" ante el probable adelanto electoral de las generales, y ha señalado que salir de esta manera de una legislatura es "una mala noticia para los partidos de izquierdas".