Barbón llama al voto "moderado" frente "a los tres tenores de Aznar"

Adrián Barbón, líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato autonómico del PSOE, ya ha dado instrucción a su comité electoral autonómico para que asuma también las labores propias de las elecciones generales, una vez el presidente Pedro Sánchez anunció esta mañana el adelanto de los comicios al 28 de abril.

"Salimos a ganar y a gobernar, no a ser los primeros de la izquierda. A ganar y gobernar", recalcó Barbón, que quiso lanzar "dos mensajes contundentes" para desmentir dos ideas difundidas por sus rivales políticos."Aquellos que decían que había un pacto secreto con el independentismo, mentían. Si lo hubiera, hoy habría unos buenos presupuestos que hemos perdido y no habría adelanto electoral. Eso del pacto con el independentismo no se lo cree nadie y esta convocatoria es reflejo de ello", señaló, antes de enlazar con su segunda idea. "Eso de que Pedro Sánchez quería estar en la Moncloa a cualquier precio, también mentira. Muchos gobiernos aguantarían sin presupuestos, pero él ha pensado que era necesario un cambio para romper con los presupuestos de Rajoy. Es la política de hoy, que cada vez se construye más con mentiras, y esta convocatoria de elecciones demuestra que mentían quienes decían eso", recalcó.

A ello añadió "una certeza". En este sentido se refirió a que "ya sabemos lo que significa que gobierne Pedro Sánchez y el PSOE, hemos visto un gobierno que eleva el salario mínimo, las pensiones de acuerdo al IPC real , universaliza nuevamente la sanidad pública y pone encima de la mesa el recorte y desaparición de los copagos farmacéuticos para rentas bajas, que pone herramientas contra la violencia de género, que sube sueldo a funcionarios y no los congela. La gente ya sabe cómo gobierna Pedro Sánchez y ésa es una de nuestras grandes fortalezas, la gente puede comparar frente a la etapa de Rajoy, y ya saben lo que significa Pedro Sánchez, la etapa de los derechos".

Para movilizar a votantes, el líder socialista asturiano se dirigió a los "progresistas de Asturias", pero "también a quienes se sientan moderados y estan horrorizados ante la posibilidad de que el futuro de España esté en manos de la extrema derecha y sea quien decida las políticas, como pasa en Andalucía. Para los moderados, el PSOE es su única opción".

Barbón recordó la imagen de Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox), y Albert Rivera (Cs). "Aznar es el padre político de los tres tenores. Y sólo digo una frase: si nosotros nos vamos, ellos vuelven", afirmó Barbón.

El secretario general de la FSA explicó los beneficios de que los comicios generales se hagan otro día diferente a las elecciones autonómicas y municipales. "Tiene de bueno que facilita el voto a la gente. Íbamos a tener cinco urnas, y en algunos sitios seis. Además, no nos jugamos lo mismo en ambas citas electorales. El 28 de abril va sobre si queremos que siga siendo Pedro Sánchez el presidente del gobierno después de lo que hemos visto de él. Son debates diferentes", argumentó.

El adelanto electoral "no trastoca los planes de listas municipales, pero nos abre un nuevo plazo" para pensar en las generales."No nos trastoca porque llevamos tiempo, ya establecimos el comité electoral y otros no lo tienen o casi mejor que no lo hubieran constituido porque parece más un congreso que un comité (en referencia a la candidatura del PP de Mallada)", explicó Barbón, que agregó: "Como estoy convencido de que Pedro Sánchez va a ganar las elecciones, las generales van a influir bien en las autonómicas. Frente a la radicalidad de unos y la de otros, el presidente de gobierno ocupa ese espacio de moderación".