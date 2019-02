Ciudadanos, la fuerza más satisfecha en la Junta por la convocatoria electoral

Ciudadanos ha concentrado esta mañana las celebraciones más entusiastas de los grupos de la Junta General del Principado ante el anuncio de convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. El portavoz de la formación naranja, Nicanor García, festejó la llegada de "un buen día para España" y el fin de "una etapa de ocho meses que sólo ha servido para dar aliento a los independentistas y nombrar altos cargos". De ahí hacia abajo, la graduación de las reacciones va de la "mala noticia" del diputado de IU Ovidio Zapico al prudente "nada extraordinario", "ninguna heroicidad" del forista Pedro Leal, a la sensación de la presidenta del PP, Mercedes Fernández, de que las elecciones las convoca en realidad el independentismo catalán o al resignado "hicimos todo lo que pudimos" y "nos parece muy bien" del secretario general de Podemos, Daniel Ripa, pasando por el silencio del presidente del Principado. "Pedro Sánchez tiene la capacidad de disolver las Cortes cuando considere oportuno", se limitó a decir Javier Fernández. "No voy a hacer ninguna declaración".

Por lo demás, ni PP ni Foro ni Podemos ni IU despejaron dudas respecto a la posible reedición de las coaliciones con las que concurrieron a las últimas citas electorales. Pedro Leal se detuvo en la consideración de que "Foro está preparado para las elecciones, porque tenemos programa, hoja de ruta, ideas y un camino a seguir", Mercedes Fernández no habló más que dentro del hemiciclo, en su turno de preguntas al presidente, y el coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, aseguró que la posibilidad de repetir la concurrencia en Unidos Podemos "la van a decidir las bases", que "el coordinador es uno más a la hora de votar" y que sus afiliados "nunca se equivocan" al tomar estas decisiones.

La convocatoria electoral planeó sobre el debate en la sesión de orientación al Gobierno de esta mañana en la Junta, donde Javier Fernández y la líder del PP, Mercedes Fernández, se enzarzaron levemente con Cataluña al fondo. La portavoz popular atribuyó la convocatoria a una decisión del secesionismo adobada por "a rebelión a bordo por parte del socialismo", en alusión a algunos barones autonómicos, y el Presidente le replicó a la contra que "con lo que le ha pasado dentro de su partido no debería querer enfrentarme con el mío. Yo he tenido discrepancias", admitió. "Usted, nunca. Mejor no ahondar en este tipo de asuntos".