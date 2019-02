Argüelles replica a los críticos de IU que "una candidatura única sería lo mejor"

El coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, reaccionó ayer ante las críticas del sector díscolo de la coalición sobre su proceso de primarias para las próximas elecciones autonómicas asegurando que "las primarias deben ponerse a disposición de los afiliados. Entiendo que haya ciertos nervios, incluso hay gente que se posiciona en contra de la candidatura única, pero nosotros creemos que es bueno que después de los problemas que hemos tenido seamos capaces de presentar una propuesta consensuada, y eso es lo que vamos a hacer. Habrá gente a la que no le gusta, o que quiere buscar su sitio y no lo encuentra, pero nosotros vamos a tratar de conseguir una propuesta con el mayor consenso posible".

Fuentes de la dirección de IU no entienden la crítica de quienes impulsan la candidatura de Carmen Conde a las primarias. "Lo normal es que la gente hable y establecer acuerdos. Luego se vota ¿En qué proceso no se hace así?", replican. "No entendemos el argumento. Negociamos en reuniones con afiliados, no de espaldas a afiliados. Ellos también tienen reuniones y nadie les ha dicho nada. En Avilés se reunieron y formaron una mayoría donde está Carmen Conde. El problema es que están haciendo unos argumentos tan agresivos que no le gusta a la gente. IU no es como la pintan ellos", agrega la misma fuente.

Asimismo, Argüelles espera que el proceso traiga unos buenos resultados para la formación y "sobre todo un proyecto conjunto" para Asturias. De hecho, IU ya ha cerrado el cronograma de primarias y las votaciones para elegir cabeza de lista serán el próximo 9 de marzo. La formación constituyó ayer la Comisión Electoral que ha aprobado el "Manifiesto Asturias por la izquierda", el reglamento de primarias conjuntas, el calendario, y la convocatoria del proceso.

El coordinador general de IU, Ramón Argüelles, explicó que en su voluntad estaba hacer el proceso "más ágil y más rápido". El plazo máximo para la presentación de candidatura será hasta el próximo 28 de febrero y habrá 9 días de campaña.