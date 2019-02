Clínica Dental San Pedro: sonreír, masticar y sobre todo disfrutar

Una boca sana no es sólo síntoma y reflejo de un cuerpo sano, sino que es una parte muy importante del necesario bienestar que acompaña a la salud, algo que saben muy bien en la Clínica Dental San Pedro (en Oviedo y Gijón). Para conseguir esto no sólo basta con un cuidado correcto en casa –cepillado y uso de hilo dental–, sino que es necesario acudir al dentista.

En la actualidad los problemas de las encías suelen ser la principal causa de las visitas a la clínica del dentista, así como las caries y la pérdida de piezas dentales o problemas con la dentadura postiza.

Por fortuna, en los mejores centros de la región cuentan con soluciones para esto y mucho más. Y todo a unos precios más que competitivos. Por si fuera poco, ofrecen la posibilidad de financiar todos los tratamientos, con unas condiciones más que óptimas.

Cuando falta algún diente, o se tiene algún tipo de molestia o problema con la dentadura, lo más recomendable es acudir con celeridad al dentista de referencia. No sólo porque, en ocasiones, la salud bucal se pone en riesgo, sino porque cuentan con las técnicas más avanzadas y las mejores y más modernas soluciones adaptadas a cada caso. Soluciones como los implantes de última generación, los cuales conseguirán que los pacientes vuelvan a sonreír, masticar y hacer su vida con total normalidad. Esta opción es altamente recomendable tanto en los casos de pérdida de piezas como para aquellas personas que tienen prótesis completas y notan que éstas se mueven. Cuando esto ocurre no tienen más que acudir a las mejores clínicas dentales del Principado, con presencia en Oviedo y Gijón, que cuentan con la solución perfecta: la prótesis sobre implantes, técnica que consiste en sustituir los dientes que faltan con un puente dental completo soportado únicamente por cuatro implantes dentales. Una auténtica maravilla: rápido, seguro y definitivo. Al necesitar menos implantes, el tiempo total de tratamiento se reduce.

Este procedimiento también garantiza una mayor estabilidad del hueso, reduciendo la necesidad de injertos óseos, y evita al paciente tener que ponerse un número indeterminado de implantes en la boca para poder sustituir toda la dentadura.

Lo habitual es que se coloquen los dientes provisionales el mismo día de la intervención, dientes que tienen un aspecto muy parecido al de los naturales y que permitirán al paciente realizar una vida normal inmediatamente después de la cirugía. Además, este tipo de prótesis sobre implantes hace que la sensación sea de que se cuenta con dientes propios, ya que los implantes no se mueven ni necesitan ningún tipo de pegamento ni almohadillas. Por ello, no es extraño que cada vez sean más las personas que deciden acudir a estos profesionales cuando les falta alguna pieza dental, están en mal estado o su dentadura postiza les causa algún problema. Estas prótesis sobre implantes no entienden de edades ni condiciones. Se pueden colocar a prácticamente todo el mundo. Con tan sólo dos o cuatro implantes se consigue anclar una prótesis completa que permite recuperar la calidad de vida, así como la confianza y la seguridad, sin necesidad de hacer un gran desembolso económico, ya que la filosofía de trabajo de estos centros dentales incluye los presupuestos más competitivos del mercado, así como toda clase de facilidades de pago, desde financiación a 12 meses sin intereses y hasta 5 años. Además, trabajan con las principales aseguradoras del país.

Estas clínicas se caracterizan por utilizar siempre materiales de la mejor calidad, asegurando así un tratamiento correcto y eficaz y una total garantía del trabajo bien hecho. Los interesados no tienen más que acudir a los centros dentales de referencia en la región. Allí les resolverán sus dudas y les realizarán un estudio y un diagnóstico sin compromiso.

Cabe recordar que la esencia y seña de identidad de estos centros dentales reside en tres premisas: calidad, seriedad y un detenido estudio por parte del equipo de trabajo para poder darle al paciente el mejor diagnóstico con el mejor tratamiento posible y al mejor precio. Un equipo de trabajo que es, en gran medida, el responsable del gran éxito de estos centros dentales. Asimismo, al inicio del tratamiento someten al paciente a un estudio previo con escáner para ver en tres dimensiones la altura, la anchura y la calidad del hueso, lo que les permite establecer con la mayor precisión y seguridad el procedimiento a seguir. Posteriormente, ofrecen diferentes alternativas médicas y económicas para que el paciente pueda decidir en función de sus intereses.



