El PSOE frena la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos

El presidente del parlamento asturiano, Pedro Sanjurjo, se ha negado esta mañana a incorporar a la Mesa de la Junta que se reúne mañana llevar la petición de reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos. La iniciativa, defendida por Podemos y Ciudadanos, fue frenada por el presidente de la Junta General. Ahora esa petición, que fue aprobada en el pleno de la pasada semana, será incluida en la reunión que la Mesa de la Junta, órgano de gobierno del parlamento, que tendrá lugar la próxima semana.

Podemos y Ciudadanos deseaban tramitar por la vía de urgencia la iniciativa de reforma estatutaria que el Pleno de la Junta tomó en consideración el pasado viernes, con el único voto en contra del PSOE, para eliminar el aforamiento de diputados y consejeros. El portavoz del PSOE, Marcelino Marcos Líndez, argumentó la negativa de su partido a la pretensión de las formaciones morada y naranja. "No caben atajos", sostuvo el portavoz socialista, quien añadió que ante la próximo disolución del Congreso de los Diputados para la celebración de las elecciones generales no dará tiempo a que la Cámara Baja pueda recibir y votar la modificación del Estatuto de Autonomía de Asturias para suprimir los aforamiento. "No seremos cómplices de un engaño a la ciudadanía", zanjó Líndez.

Enrique López, de Podemos, discrepó de la valoración socialista. "El cierre de la actividad en el Congreso no obvia que sea una excusa del PSOE ante un tema capital", valoró López, quien reprochó a los socialistas que se habían comprometido a la supresión de los aforamientos

pero pese "a la voluntad política" existente en la Junta "hau un bloqueo del grupo que sustenta al Gobierno. Se ve que hay gente que necesita ese blindaje político", cuestionó el portavoz de Podemos.

Nicanor García, de Ciudadanos, señaló que la negativa del PSOE demuestra que "no tiene ninguna gana de cambiar nada y habla un poco de la voluntad de regeneración democrática que tiene el PSOE".