Teresa Mallada asegura que el PP no sacó nada positivo de su coalición electoral con Foro

Teresa Mallada asegura que el PP no sacó nada positivo de su coalición electoral con Foro

Teresa Mallada, candidata del PP a la presidencia del Principado, ha asegurado hoy, tras asistir a la Junta Directiva Nacional de los populares, que será Pablo Casado quien tenga el peso de la decisión sobre si el PP concurrirá a las elecciones generales en coalición con Foro, como ocurrió en los pasados comicios. Mallada, pese a dejar esa responsabilidad en manos de su presidente nacional, sí que adelantó que "los datos que tenemos ponen en tela de juicio los resultados positivos de esa coalición".

Mallada ha afirmado que en la junta de hoy los representantes de las distintas comunidades facultaron a Pablo Casado para que sea él quien determine las posibles alianzas en los distintos territorios. Por parte asturiana, aseguró Mallada, "en ningún momento" se le ha planteado ir de la mano de Foro.

"Él tiene datos concretos de cómo han ido las coaliciones en otros momentos y ahora toca hacer balance y ver si merece o no la pena; será él quien tomará esa decisión, que será la que más convenga para que consiga los mejores resultados electorales", insistió Teresa Mallada.

Respecto a su petición a los socialistas asturianos para que afeen a la ministra Teresa Rivera su impulso por dejar maniatada la futura ley de energía y clima que incidiría en la descarbonización rápida de los territorios, Mallada se mostró tajante. "No entiendo ese empeño que ha venido demostrando durante sus ocho meses como ministra de llevar a cabo la descarbonización exprés que machacaría a empresas de muchas comunidades y sobre todo a empresas asturianas. Y menos se entiende que quiera llevarlo a término cuando las elecciones ya están convocadas", comentó Mallada. Para la líder del PP "los socialisas asturianos deben poner el freno a esa decisión de la Ministra que no procede ahora, porque en unos meses vamos a tener un nuevo gobierno que estoy segura que será del PP y nuestra orientación va en un sentido totalmente contrario al dictado de la ministra". El de Pablo Casado será, dijo, "un gobierno respeta las centrales térmicas, a todas aquellas centrales eficientes que ya han hecho los deberes, que no contaminan y que son riqueza para Asturias". Mallada insistió a Adrián Barbón, líder asturiano socialista, para que ponga freno a su Ministra".