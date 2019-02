Un crimen sentimental y con conexión en el País Vasco, los datos de una investigación adelantada en noviembre por LA NUEVA ESPAÑA

El crimen de Javier Ardines fue, desde un primer momento, uno de los más complicados a los que tuvo que hacer frente la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón. Tanto que se ha necesitado medio año para resolverlo. Pero ese paréntesis temporal no quiere decir que los agentes de la Benemérita no tuvieran pistas sobre lo sucedido. LA NUEVA ESPAÑA adelantó en el mes de noviembre (cuatro meses después del crimen) que la Benemérita ya estaba trabajando por aquel entonces en la hipótesis que acabó siendo la certera: a Ardines lo habían matado por encargo varias personas que residían fuera de Asturias. El crimen era sentimental y no tenia nada que ver ni con el funcionariado del ayuntamiento ni con las decisiones políticas tomadas por el concejal de Izquierda Unida.

Los funcionarios encargados de la investigación revisaron en un primer momento todos los hoteles de la zona con el objetivo de identificar a los posibles sicarios que hubieran visitado la zona. También se triangularon los teléfonos móviles y se recogió ADN en el lugar del suceso. Tal y como también avanzó LA NUEVA ESPAÑA la llegada de esas pruebas del laboratorio de Madrid supuso un paso importante en la investigación. A pesar de que se analizaron con premura estas pruebas tardaron más de un mes en llegar.

Lo que parecía claro desde un primer momento es que había sido un crimen premediatado. A Ardines le esperaron a las seis de la mañana, cuando iba desde su casa a por su barca para pescar. Le asaltaron después de discutir. No en vano un vecino asegura que escuchó gritos de madrugada.