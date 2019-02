La víctima de una paliza en la cárcel: "Querían mis medicinas"

El módulo 7 de la cárcel de Asturias, con el 8, es uno de los más peligrosos, donde se agrupan los presos con penas más largas y quienes desdeñan cualquier tipo de reinserción. Una zona peligrosa en la que una mala mirada puede tener consecuencias. Uno de esos presos José Antonio L. R., recibió una fuerte paliza que le llevó directamente al hospital, donde tuvieron que intervenirle con anestesia general para repararle el hueso del pómulo, que le habían quebrado a puñetazos. Ayer se juzgaban estos hechos, ocurridos el 3 de noviembre de 2016, en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo. La víctima, un madrileño, no compareció, ya que está en paradero desconocido, pero el fiscal hizo leer su declaración. "Se acercaron a mí para quitarme la medicación y comenzaron a golpearme con un calcetín en el que había una lata. Cuando me desperté, estaba en el hospital. Me quitaron las medicinas, la tarjeta del teléfono y la del peculio, y una joya de oro que llevaba", declaró la víctima en su día. La medicina de llevaba era Tranxilium, un fármaco prescrito para estados de ansiedad y psicosis, muy preciado para los presos que sufren el síndrome de abstinencia.

Los acusados, sin embargo, dieron ayer una versión muy distinta de lo ocurrido. Según ellos, el asunto tuvo un tinte racista. "Él andaba faltando al respeto a todo el mundo. Yo le dije que los mercheros no eran una raza, como los gitanos, sino un modo de vida, y entonces se vino contra mí, solo me defendí", aseguró ayer Manuel G. M. Según él, José Antonio L. R. intentó agarrarle del cuello hasta tres veces. Manuel G. M. aseguró que el denunciante echó mano al bolsillo, y temió que fuese a sacar un "pincho". Fue entonces cuando le dio un solo puñetazo. También añadió que algo debía tener punzante, porque le dejó el plumífero agujereado.

El otro preso implicado en la pelea, Iván V. H. -que protagonizó un pequeño incidente antes del juicio, cuando varios agentes de la Policía le requirieron pensando que estaba en busca y captura-, aseguró que solo había intentado separar a los dos presos. En ese momento estaba cumpliendo una condena de diez años, y era uno de los presos más conocidos, puesto que trabajaba en el comedor. Ahora está en libertad tras haber cumplido ocho años de condena. Su versión no desentonó respecto a la del otro acusado: "José Antonio intentó agarrar a Manuel, que solo se defendió. Yo solo intervine para separar".

En la vista declaró un funcionario de la prisión, que no vio los hechos, pero interrogó a los presos, llegando a la conclusión de que la víctima había sido agredida por los dos acusados que sentaban en el banquillo.

Los dos acusados pudieron acogerse al inicio del juicio a una rebaja de la pena propuesta por el fiscal, pero pensando que el juicio se suspendería por la ausencia de la víctima, decidieron ir a juicio. No contaban con que el fiscal se conformase con la lectura de la declaración de la víctima. Finalmente, el fiscal mantuvo su petición de dos años y medio de prisión para Manuel G. M. y de un año de cárcel para Iván V. H. Las defensas, a cargo de Alejandro Martín y Ana María Valle Poo solicitaron la libre absolución. Los letrados llamaron la atención sobre el hecho de que el juicio se hubiese celebrado sin la presencia de la víctima. Ésta presentó la denuncia en Madrid, sin que hubiese habido posibilidad de contradicción, como indicó el letrado Martín.