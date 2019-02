La FSA aspira a conseguir más alcaldías pese a la dura competencia electoral

La Federación Socialista Asturiana (FSA) ya se ha marcado un objetivo de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo: lograr más de los 49 alcaldes que tiene repartidos en la actualidad por toda Asturias y que convierten al PSOE en el partido hegemónico dentro del municipalismo regional. El líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, trasladó ayer esa estimación antes del comité de alcaldes y portavoces municipales que tuvo lugar en la sede de la organización regional para fijar posición, cerrar filas con la iniciativa del área metropolitana y abrirla al resto de Asturias para que el resto de la región y las alas "no queden rezagadas". El encuentro contó con la asistencia del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra.

"Para nosotros los ayuntamientos, el municipalismo, son la base fundamental", argumentó el candidato socialista a la presidencia del Principado. "Ganar las elecciones municipales en Asturias va a ser un reto básico, esencial, clave. Salimos a renovar todas las alcaldías que ahora tenemos y a ganar alguna otra", planteó Adrián Barbón.

El secretario general de los socialistas asturianos dejó entrever que espera que el debate sobre el área metropolitana no se convierta en un arma arrojadiza y pueda acarrear la pérdida de la alcaldía de Oviedo, que actualmente ostenta Wenceslao López. "Hay determinadas cuestiones que no deberían ser objeto de polémica electoral porque son fundamentales para el futuro de Asturias. Pero como el PP cambia de criterio en función del día tampoco sé si va a ser objeto de debate electoral o no. Nosotros afrontamos este debate con valentía, honradez y seriedad, pensando en el futuro de Asturias", argumentó Adrián Barbón.

De momento, la FSA dice no manejar una estimación del porcentaje de alcaldes que repetirán como cabeza de lista en las elecciones municipales aunque algunos ya han anunciado que dejan la política local, como es el caso del regidor de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández, quien ha sido propuesto en su propia agrupación como candidato para integrar la lista electoral autonómica que liderará el propio Barbón. "Las agrupaciones están ahora en la fase de propuesta, que luego deberán ser reordenadas por la Federación", matizó el líder de los socialistas asturianos.

El asunto central del comité de alcaldes y portavoces de la FSA de ayer era el área metropolitana, "un reto de futuro y un elemento tractor para Asturias", subrayó el responsable de política municipal y alcalde de Corvera, Iván Fernández. Una vez aprobado el convenio del Principado y los cinco ayuntamientos fundadores, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo y Siero, el siguiente paso consistirá en la incorporación de otros ayuntamientos a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) porque "se trata de un proyecto Asturias", indicó Lastra mientras que el presidente del comité de alcaldes, José Víctor Rodríguez, regidor de Cangas del Narcea, defendió la apuesta por "una posición compartida, fruto del debate interno porque el área metropolitana supone una oportunidad para el conjunto de Asturias".