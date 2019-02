La juez interroga a los acusados del crimen de Javier Ardines

La magistrada titular del juzgado de instrucción de Llanes interroga desde hace unas horas los argelinos detenidos en relación con el crimen del concejal llanisco Javier Ardines. El primero en llegar ha sido el ciudadano de origen argelino arrestado en el País Vasco. Al parecer fuentes de la investigación han indicado que en el coche del reo se encontraron estos de un gas pimienta que este arrestado y sus dos compinches (otro argelino que está preso en Suiza y otro de los arrestados), habrían utilizado para intentar aturdir a Javier Ardines, al que asaltaron cuando salía de su casa de madrugada el pasado 16 de agosto.

La jornada de hoy ha sido larga para los investigadores. El principal imputado en este caso, el que se supone que fue el instigador del crimen (Pedro Luis N. A. primo político de Ardines), se negó ayer a declarar ante los agentes de la Benemérita que le mantenían retenido en el cuartel del instituto armado en Llanes. Sin embargo otro de los detenidos, de origen argelino, declaró durante más de tres horas. Todo indica que la estrategia podría repetirse hoy ante la magistrada de instrucción.

La Guardia Civil culmina con el pase a disposición de los reos una compleja investigación de seis meses durante la que han ido atando cabos. En los últimos días los agentes han aprovechado para recopilar pruebas durante las inspecciones de los diferentes domicilios.

No ha sido un trabajo fácil. "La Guardia Civil no ha dado puntada sin hilo". Esta frase de una vecina de Llanes resume la labor de los investigadores del asesinato del concejal llanisco Javier Ardines durante los seis meses transcurridos desde el crimen: siempre tuvieron claro dónde buscar a los culpables. Tal y como publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA el 2 de septiembre de 2018, sólo unos días después del crimen, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil ya recababan datos en hoteles de Nueva de Llanes. Y no buscaban al azar: preguntaban por huéspedes residentes en el País Vasco que se hubieran alojado en días previos al ataque, aunque fuentes cercanas a la investigación pidieron que no se desvelara el nombre de la comunidad autónoma. Las indagaciones apuntaban en una dirección, que recogió este periódico: que el ataque fuera obra de "personas de fuera del municipio, incluso por encargo".

Los investigadores mantuvieron abiertas durante los primeros días todas las líneas de investigación, básicamente tres: personal, política y sentimental. Es verdad que había algunas personas enemistadas con Ardines por asuntos particulares y otras por cuestiones relacionadas con su actividad política. Pero la inspección del teléfono móvil del edil reveló que mantenía estrechas relaciones con varias mujeres. Así que en pocos días la posibilidad de un crimen sentimental se convirtió en la línea principal de las pesquisas.

Este diario adelantaba el 16 de noviembre que las investigaciones de los agentes apuntaban "a la autoría de una persona de fuera de Asturias, conocedora de la zona y que habría tenido un móvil sentimental". El experto consultado cree que, a la vez, se debieron intervenir los teléfonos de todos los sospechosos e incluso se les pudo someter a vigilancia "durante las veinticuatro horas del día".