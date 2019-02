La alta polución obliga a limitar el tráfico y la actividad industrial en ocho concejos

El Principado activó ayer por primera vez de forma simultánea en los concejos de Oviedo, Gijón, Carreño, Siero, Noreña, Ribera de Arriba, Llanera y la zona industrial de Morcín el nivel 1 del protocolo anticontaminación, que implicará hoy restricciones en el tráfico, la industria y el campo. La alta concentración de partículas de tamaño inferior a 2,5 y 10 micras (PM 2,5 y PM 10), unido a las malas previsiones de ventilación atmosférica por el adelanto de la primavera, obligarán al Gobierno y a los ayuntamientos a rebajar el límite de velocidad de las carreteras de 120 a 90 kilómetros por hora, a prohibir la circulación de camiones a primera y última hora de la jornada, a restringir obras como demoliciones y limpieza de fachadas, a recortar las operaciones de carga y descarga de mercancía, y a impedir las quemas de rastrojos vegetales. A nivel industrial, las compañías deberán reducir las emisiones y el puerto de Gijón, disminuir las operaciones con carbón y mineral.

La activación del protocolo llegó ayer poco antes de las doce del mediodía al superarse durante tres días consecutivos los umbrales de partículas en suspensión. Esto es, más de 35 miligramos por metro cúbico en el caso de las PM 2,5 -vinculadas a las emisiones de combustión como el tráfico- y más de 50 mg/m3 en las PM 10 -más relacionadas con la industria-. Además, según explicó la directora general de Prevención y Calidad Ambiental, Elena Marañón, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre ventilación atmosférica -tienen en cuenta la inversión térmica, la lluvia y el viento- eran "desfavorables" ayer y también lo serán hoy. La polución podría disiparse mañana, ya que la ventilación es "favorable".

Pese a ello, ayer los ocho municipios afectados no pusieron en marcha ninguna de las medidas contempladas en el nivel 1 del protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire. Esperarán a la comisión que la viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado esta mañana para "valorar" las actuaciones a adoptar. El documento recoge restricciones en el tráfico, como bajar el límite de velocidad de 120 a 90 kilómetros por hora, y prohibir la circulación de vehículos pesados de mercancías (más de 3.500 kg de masa máxima autorizada) entre las 7 y las 9 horas, y entre las 18 y las 21 horas. Hay una veintena de carreteras afectadas; algunas de ellas son: la Autovía de la Industria (AS- II) entre Oviedo y Lugo de Llanera y entre Porceyo y Gijón centro, la autopista acceso sur a Gijón (GJ- 81), las vías que conectan Oviedo con San Claudio (AS-232), Trubia con el Escamplero (AS- 233), Trubia con San Andrés (AS-228), Gijón centro con Cabueñes (AS- 247), Tabaza con El Empalme (AS-188), la avenida del Llano con Mareo (AS-246), Viella con Lugones (SI 2), Granda con Lugones (SI 3), y el entorno de los polígonos de Silvota y Asipo. En todas se aplicarán baldeos para evitar la dispersión de partículas.

En lo que respecta a la industria, tal y como detalló la consejería de Medio Ambiente, "todas las empresas deben extremar las precauciones en los procesos susceptibles de generar emisiones difusas". Igualmente, el puerto de Gijón tendrá que reducir "al mínimo indispensable las operaciones con material que puede levantar polvo". Por otro lado, el Gobierno regional aconseja "restringir el uso del coche y que las personas con problemas respiratorios o cardíacos no realicen actividades que requieran esfuerzo físico al aire libre".

Las estaciones donde ayer se registraron niveles más elevados fueron Ventanielles en Oviedo, Lugones en Siero y las de la Avenida de la Argentina, Montevil, Hermanos Felgueroso y la Avenida Castilla, en Gijón.