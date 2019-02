El Noroeste reclama, como región única, el corredor Atlántico y una descarbonizacion asumible

Los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León reclaman vía libre para el Corredor Atlántico del Noroeste subidos en el mismo tren. Además piden atención para frenar el declive demográfico y una descarbonización que no ponga en peligro su industria. Javier Fernández, Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera estrecharon hoy en Madrid la alianza del Noroeste y la defendieron como si fuera una única región.

"Esta región no está hoy dibujada en ninguno de los mapas, pero existe", destacó el presidente del Principado de Asturias antes de enumerar los problemas comunes. "El más grave, el declive poblacional", afirmó Fernández, que añadió que "no entendemos ni admitimos que siendo tan evidente y tan grave, no aparezca como prioridad en el orden del día de las políticas públicas". Y en esas políticas debe estar, a su juicio, el corredor ferroviario Atlántico para "reequilibrar un mapa económico y social cada vez nos volcado hacia el levante español".

El presidente de Castilla y León destacó que España es "hemipléjica en infraestructuras, con un grave desequilibrio entre Atlántico y Mediterráneo a pesar de que el 50 por ciento del tráfico de mercancías entre la península y Europa se realiza por la fachada atlántica". Por eso Herrera apuntó que se necesita que el proyecto del corredor Atlántico "se reconozca en el resto de España como proyecto nacional". "Ha llegado la hora del Noroeste después de una espera solidaria", afirmó el presidente castellano leonés.

"El Atlántico y el Mediterráneo no son incompatibles, son imprescindibles", precisó por su parte el presidente de Galicia, que destacó la importancia nacional del proyecto del Corredor. "Queremos conectar, no desconectar", señaló Feijóo en referencia a otras tensiones territoriales. Aseguró que el Noroeste "ha sabido guardar silencio", pero advirtió que "si queremos crear problemas los creamos". Feijóo destacó que a los tres presidentes "nos une el trabajo y no miramos a las próximas elecciones, sino a las próximas generaciones".

Al acto, celebrado en el hotel Palace y organizado por Nueva Economía Forum, asistió una nutrida representación política, empresarial y sindical de las tres regiones; los presidentes de Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero, y el presidente de la región norte de Portugal, Fernando Freire de Sousa, que se ha sumado a la alianza del Noroeste.

A pesar de la proximidad de las próximas elecciones y de los distintos colores políticos de los presidentes (Fernández es del PSOE y Feijóo y Herrera del PP), la alianza del Noroeste sigue en pie para afrontar los problemas comunes y defender los intereses de las tres regiones.

La costura más fuerte de esta alianza es la reivindicación del Corredor Atlántico del Noroeste. En su diseño de redes transeuropeas ferroviarias de mercancías, la Unión Europea dejó al Noroeste de España fuera del Corredor Atlántico entre Lisboa y Estrasburgo. La respuesta de las organizaciones empresariales de Asturias, Galicia y Castilla y León, que crearon una plataforma reivindicativa, y la reacción del resto de agentes sociales y de los Gobiernos regionales ha permitido armar un frente que, de momento, ha logrado que la Unión Europea reconsidere su diseño de corredor y añada un ramal que partiendo de Venta de Baños (Palencia) enlaza con León y ahí se bifurca para llegar por un lado hasta Gijón y por el otro hasta Vigo y La Coruña con el objetivo de conectar sus puertos de mar con las redes transeuropeas de mercancías.

No obstante, aún está pendiente la aprobación definitiva de esos cambios por parte de las instituciones europeas y de ahí que se mantenga la reclamación del Noroeste. Además es necesario que el Gobierno central presente proyectos para poder optar al fondo de 30.600 millones de euros que la UE destinará a obras en estos corredores. El pasado mes, la alianza de Asturias, Castilla y León y Galicia presentó en Santiago de Compostela una propuesta de actuaciones valorada en 3.100 millones de euros y la semana pasada respondió el ministro de Fomento, José Luis Abalos, con un plan de 3.158 millones para el Noroeste que incluye en el caso de Asturias la conclusión de la Variante de Pajares en 2020 y una inversión de 278 millones para renovar el trazado entre Pola de Lena y Gijón. El plan satisfizo al Principado pero de inmediato la Xunta de Galicia lo tachó de insuficiente y criticó que se incluyan obras ya casi hechas como la variante de Pajares.

Feijóo insistió hoy en ello y reclamó que se complete el plan director de Fomento porque a su juicio solo incluye actuaciones de 1.286 millones de euros y deja fuera proyectos "esenciales" como la conexión entre Vigo y Oporto, por la que incluso "se han interesado operadores ferroviarios privados", señaló. "Hay que completar ese plan director", compartió Herrera. Y Fernandez apuntó que debe incluir todas las actuaciones para cumplir con los estándares europeos.

Los tres presidentes también coincidieron en alertar de los peligros del plan integrado de energía y clima que acaba de enviar a Bruselas el Gobierno. El presidente de Asturias señaló que "hay que reconsiderarlo" porque es "demasiado ambicioso" y supone "un riesgo cierto de desindustrializacion". Por su parte el presidente de Galicia lo calificó de "irresponsabilidad" porque el cierre de térmicas genera un déficit energético en su comunidad y agudiza los problemas de la industrias electrointensivas como Alcoa y Ferroatlantica. "Podemos ser el país más verde de Europa y con más paro", señaló Feijóo. Y Herrera destacó que mientras países como Alemania prevén quemar carbón hasta 2038 "España quiere ir corriendo y sin alternativas.

Fernandez, Feijóo y Herrera destacaron la importancia de que la alianza sobreviva a los gobiernos actuales y se perpetúe en defensa del Noroeste.