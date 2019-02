El Principado, a los conductores: "Por favor respeten los 90 km/h por contaminación"

El Principado mantendrá activado por cuarto día consecutivo el nivel 1 del protocolo anticontaminación en las áreas de Oviedo, Gijón y Avilés, que abarcan a un total de doce concejos. Las restricciones de tráfico e industria continuarán por tanto a lo largo de todo el día de hoy. No se podrá circular a más de 90 kilómetros por hora por la autopista "Y" y las autovías Minera (AS-I) y de la Industria (AS-II). Los radares han cazado a todos los conductores que no respetan el límite de velocidad impuesto por alta concentración de partículas en suspensión. La directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, ha hecho esta mañana un llamamiento a la población para que "por favor respeten" la señalización. "Siempre nos quejamos de la polución pero cuando está en nuestras manos hacer algo, no lo hacemos. Hay que ser consecuentes", ha protestado.

Marañón presidió esta mañana la comisión de seguimiento del protocolo anticontaminación para seguir la evolución de los niveles de partículas (las de menos de 2 micras y las de tamaño inferior a 10). La decisión fue seguir con las medidas aplicadas hasta ahora, pues en Oviedo se detectó una mejoría, pero en Avilés la situación se mantiene. En el área de Gijón, por su parte, los valores han mejorado en algunas estaciones, sin embargo, en otras no. La directora general de Prevención ha hecho balance de la respuesta ciudadana, que a su juicio "no está siendo como desearíamos". "Una medida bastante eficaz es bajar velocidad de los coches, ya que así se reduce la emisión de contaminantes y también el consumo de combustible. Esta no ha surtido mucho efecto. Yo puedo entender que el primer día la gente esté un poco despistada, pero creo que se ha dado bastante información a través de los medios de comunicación y los paneles informativos como para cumplir la velocidad máxima de 90 km/h", ha dicho Marañón. Aun así, "hay muchos conductores que no la cumplen. Eso es falta de concienciación. Luego es muy fácil que nos quejemos: ¡Qué niveles!, ¡Qué contaminación!, ¡Hay que tomar medidas!... Pero cuando se toman medidas no se responde como se debería. Quiero hacer una llamada de atención de que por favor se respeten. Si es que además nos ahorramos dinero, porque consumimos menos combustible", apuntó.



Sanciones de tráfico

Sobre las posibles multas a conductores, Marañón confirmó que Tráfico "tiene recogidas todas las infracciones que se han cometido". "Desde luego podrían sancionar", aunque la última palabra la tendrá la DGT. Para la directora general de la consejería de Medio Ambiente, los radares móviles son más eficaces que los fijos, pues "todo el mundo sabe que baja la velocidad si saben que está ahí". Al menos los móviles ya fueron reprogramados el pasados lunes para ajustarse a la nueva limitación de velocidad de 90 km/h.

En función de cómo evolucionen en los próximos días los niveles de concentración de partículas en suspensión, el Gobiero regional dedicirá bajar el nivel de alerta (al 0) o directamente desactivar el protocolo. Por el momento, "no podemos decir que vaya a ser ni mañana ni el viernes ni el domingo", ha matizado Elena Marañón, que ha señalado que las previsiones son más optimistas. En principio, la inversión térmica, agravante del estado actual, irá a menos y las lluvias no harán acto de presencia hasta el domingo. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ángel Gómez, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA que la disminución de ventilación atmosférica es "como estar en un garaje con el cohe en marcha".

Las medidas aplicadas afectan a las siguientes zonas: la aglomeración de Oviedo (que incluye los concejos de Oviedo, Noreña, Siero, Ribera de Arriba, Llanera y, parcialmente, la zona industrial de Morcín); Avilés (concejos de Avilés, Gozón, Corvera, Castrillón y, parcialmente, Carreño –Tabaza-), y Gijón (concejos de Gijón y Carreño, excepto el entorno de Tabaza y la zona situada al oeste de la autopista A-66). A estas áreas se suma una cuarta, la de Cuencas (concejos de Mieres, Langreo y San Martín del Rey Aurelio y, parcialmente, Lena -valle del río Caudal-), donde por el momento no ha sido necesario adoptar medidas.