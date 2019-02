Argüelles ratifica que IU de Asturias irá sola a las generales si no se corrige la propuesta "humillante" de Podemos

"Hay que tener en cuenta a los territorios". El coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, ha ratificado esta mañana la oposición de la organización que lidera a la propuesta de confluencia con Podemos para las próximas elecciones generales, que ofrece a la coalición el número tres en la lista al Congreso por Asturias. El máximo responsable del partido en la región considera que IU de Asturias está siendo agraviada, que "no se siente reflejada", que se ve "humillada" y que "si las condiciones no se modifican, probablemente presentemos una candidatura propia". "Para ir en una candidatura donde no se va a reconocer a IU, vale más hacerlo por separado. Por lo menos, así la gente de IU va a tener ilusión de ir a votar", ha declarado. Argüelles restó importancia a la oferta de Actúa y Gaspar Llamazares y afirmó que "no conozco a nadie de Actúa en Asturias salvo Llamazares". Sin cerrarse a acuerdos, matizó que "hay que sumarse cuando merece la pena" y que si el exportavoz parlamentario de la coalición quiere presentar una propuesta "que no lo haga por los medios de comunicación. La izquierda tiene que sumar, pero hay que ser razonables y sumar fuerzas donde las haya".

IU de Asturias someterá a sus bases las posibilidades que queden para presentarse a las elecciones generales coincidiendo con las primarias para elegir la candidatura a las autonómicas, preferiblemente el próximo día 9 para que sus afiliados voten a la vez la lista autonómica y sus preferencias respecto a las generales. De entrada, parece que la oposición a ir con Podemos en el número tres es generalizada en la organización, y esta mañana Argüelles atribuyó la decisión última a la dirección nacional de Podemos, toda vez que "incluso Podemos Asturias nos hacía una propuesta más generosa que Madrid. Si las bases el día 9 dicen que no, a lo mejor tendremos que decir que no", dijo después de asegurar que el coordinador general de IU, Alberto Garzón, que se ha asegurado el número uno por Málaga en la coalición Unidos Podemos, está "haciendo todo lo posible" para corregir el desacuerdo en Asturias. La ruptura de Asturias abriría tal vez, no obstante, un nuevo conflicto entre la federación asturiana y la dirección federal de IU.