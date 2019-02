Un diputado asturiano entrega a Pablo Casado unos frixuelos y un hórreo

Hace unas semanas que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, dijo en una visita al Principado que "el PP está a favor del patrimonio cultural asturiano y también del lingüístico, pero no puede imponerse la cooficialidad" y que "los niños de Asturias no estén estudiando simplemente hórreos y frixuelos".



Aquellas palabras levantaron ampollas en parte de la sociedad asturiana, recogieron críticas de políticos del Principado e incluso le compusieron un trap que se burlaba de forma irónica de las palabras de Casado.



Por todo ello y aprovechando que esta mañana se celebraba el último pleno de la legislatura en el Congreso de los Diputados, el asturiano Segundo González, de Podemos, quiso aprovechar para obsequiar al líder popular con "unos regalinos". "Güei tuvimos l'ultmo plenu nel Congresu y traxera-y unos regalinos a Pablo Casado pa agradece-y el so interés por Asturies. Pero nun vino y nun-ys los pude dar", dijo González.



Güei tuvimos l'últimu plenu nel Congresu y traxera-y unos regalinos a @pablocasado_ pa agradece-y el so interés por Asturies.



Pero nun vino y nun-ys los pude dar

Anteriormente el eurodiputado asturiano por el, hizo algo parecido. El socialista compartió en redes sociales una imagen suya desayunando unos frixuelos mientras miraba una imagen de un hórreo. " Asturias merece la pena. La ignorancia es atrevida...", dijo Fernández.