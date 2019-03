PP y Foro sellan su coalición para las elecciones generales

Ya hay acuerdo. Partido Popular y Foro Asturias están a punto de sellar (a falta de anuncio) su coalición para concurrir en lista conjunta a las elecciones generales. La firma oficial de la alianza tendrá lugar mañana al mediodía en el hotel de la Reconquista con la presencia de Pablo Casado, líder nacional del PP. Asimismo, Casado, que ya anunció en el mismo escenario las candidaturas de Teresa Mallada y Alfredo Canteli al Principado y Oviedo, mantendrá un encuentro con afiliados.

Pese a que no hay unanimidad en el seno del PP asturiano sobre la conveniencia de una coalición con Foro, la dirección nacional del partido asumió las negociaciones con la fuerza forista, representada en las mismas por Francisco Álvarez-Cascos, Pedro Leal y Adrián Pumares. Carmen Moriyón, presidenta del partido y quien sí se encontró con Casado en la manifestación en Colón contra el independentismo catalán y la política de Pedro Sánchez respecto al mismo, no ha estado presente en las citadas negociaciones en la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid. Fuentes foristas matizan, sin embargo, que el documento para la alianza aún no está "cien por cien cerrado" a estas horas, a falta de flecos.

PP y Foro reeditan así su acuerdo, con el que ya concurrieron a las últimas elecciones generales. La reagrupación de partidos segregados del PP en diferentes comunidades autónomas es uno de los objetivos de la dirección nacional encabezada por Pablo Casado.