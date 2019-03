La gijonesa violada por su pareja: "Eres mía o de nadie, decía; y me daba bofetones"

Es duro escuchar el relato de una mujer que ha sufrido una agresión sexual: la impotencia, la dignidad aplastada por la fuerza, la herida infinita que supone, que hace saltar las lágrimas a la víctima incluso después de haber pasado dos años. Es lo que se vivió ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, en la que la gijonesa Y. F. I. relató cómo su pareja, A. C. Á., la violó en la noche del 11 al 12 de marzo de 2017. Unos días antes, el 4 de marzo, la mujer había sufrido una brutal agresión que incluyó "dos rodillazos y un puñetazo en el costado".

Una semana después, el costado aún le dolía. Después de volver de trabajar limpiando portales, lo único que quería era acostarse y descansar. "Él estaba jugando a la consola en la cama y entonces empezó a darme besos en el cuello. Yo le dije que no quería. Él decía que sí, que un poquito. Entonces me agarró de las muñecas, yo seguí repitiéndole que no quería. Se lo dije hasta llorando, que no quería, que me estaba haciendo daño y al final lo hizo. No sé cuánto duró, me pareció una eternidad", relató la mujer llorando.

Mientras todo esto ocurría en el dormitorio del hombre, la madre del presunto agresor veía la televisión en el salón. Ayer, la madre del presunto agresor declaró que no escuchó nada, y la presidenta del tribunal le advirtió de que podría incurrir en un delito de falso testimonio.

Tras ser violada, según su testimonio, la mujer se levantó a las cuatro de la mañana para hacer dos portales que no le había dado tiempo a limpiar el día anterior. Regresó más tarde y se refugió en casa de una vecina, que la convenció para que presentase una denuncia. La pareja tenía un amplio historial de peleas y agresiones.

La defensa, a cargo de Javier Fernández Merino, aduce que todo es mentira, que unos días antes de la supuesta agresión acudieron ambos a los servicios sociales y aseguraron que la convivencia era buena. En los servicios sociales se quedaron con la mosca detrás de la oreja. Y es que la pareja quizá quería dar a entender una normalidad inexistente, puesto que quería recuperar la custodia de su hijo, gemelo de otro que había fallecido tiempo atrás.

El ministerio público mantuvo su petición de doce años y diez meses de cárcel para el acusado.