El Principado defiende su política forestal tras "una semana terrible de incendios": ha ordenado 63.000 hectáreas desde 2015

La consejera de Medio Rural, María Jesús Álvarez, ha defendido la política forestal llevada a cabo por el Gobierno asturiano tras "una semana terrible" en los montes asturianos, en la que han quemado más hectáreas que en todo 2018. María Jesús Álvarez ha puesto como ejemplo de esa gestión los 150 planes de ordenación de montes promovidos en los últimos cuatro años, que alcanzan a más de 63.000 hectáreas, durante su respuesta a una interpelación planteada por la diputada de Podemos, Paula Valero. "¿Cuantos de esos planes se han ejecutado?", planteó la parlamentaria de la formación morada.

La Consejera lamentó que "demasiadas veces se escucha que no hay gestión forestal y que no se desbrozan los montes. Pero hay que mirar quién es el propietario. En muchas ocasiones esos terrenos tienen dueño y no es la consejería de Medio Rural, que colabora con ayudas directas", afirmó María Jesús Álvarez. En cuatro años el Principado ha subvencionado con más de 16 millones de euros el cuidado de montes de titularidad privada o de los ayuntamientos y las parroquias rurales. Paula Valero reprochó que la gestión del Gobierno regional "se ha hecho en alguna ocasión desde las vísceras" e hizo mención expresa al levantamiento del acotamiento de pastos en los montes donde se han producido incendios.

"El único responsable es el que quema", mantuvo María Jesús Álvarez, quien exigió "tolerancia cero" e hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para actuar contra "el que enciende la cerilla, que comete un delilto".