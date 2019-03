El feminismo inunda las plazas de Asturias por el 8-M

Asturias celebra hoy la segunda convocatoria de huelga feminista, tanto de 24 horas -los sindicatos minoritarios- como con paros parciales -dos horas por turno CC OO y UGT-, para reivindicar la igualdad real y de derechos de las mujeres y los hombres. Las mujeres se hacen fuertes en la calle para reivindicar su papel. La protesta ha comenzado esta mañana en el Principado con concentraciones a las puertas de los ayuntamientos a las 12.00 horas de la mañana.

En Oviedo, decenas de manifestantes -con mayoría femenina, pero también presencia masculina- aguardaban desde un rato antes en la plaza del Ayuntamiento, mientras las más jóvenes protagonizaban una marcha estudiantil desde la plaza de la Escandalera. Pasadas las 12.00 horas, ya era difícil encontrar un hueco en la plaza ovetense. Al grito de "sola, borracha, quiero llegar a casa" o "bote, bote, bote, machista el que no bote", las estudiantes alcanzaron el lugar de la concentración, también con lemas como "Mi cuerpo no se toca" o "No nací mujer para morir por ello". Tras pararse en la plaza del Ayuntamiento, las manifestantes tomarán el camino hacia la calle Uría.

Gijón no se ha quedado atrás. El colectivo estudiantil también se hizo notar, con una marcha con pancartas pidiendo una "educación feminista", y un gran ambiente, con mezcla de muchas edades, en la plaza Mayor.

Parche en Avilés. La concentración del 8M, que amenazaba con ser más diluida que la del pasado año, terminó con toda la plaza de España brincando en favor de la igualdad y en contra del patriarcado. "Si nosotras paramos, para el mundo", reivindicaron. La concentración avanzó con la lectura de 8 puntos feministas, ante cerca de un millar de personas. Los 8 puntos fueron un compendio de todas las luchas sociales del país, desde el prisma feminista. Lo leyeron mujeres de diferente nacionalidad y edad. "Asturias será la timba del machismo", clamaron. No faltaron tampoco las proclamas en favor de la víctima de la manada. "Yo se te creo, hermana" o "la justicia patriarcal, me da patriarcadas", gritaron. En la plaza se concentraron mujeres de todas la edades. Mayores, jóvenes y niñas se animaron a cantar y bailar, porque la concentración, dentro de sus tintes reivindicativos, tuvo su parte lúdica. "Abajo al patriarcado, se va a caer, se va a caer", entonaban mientras se agachaban. Las feministas tomaron el. La concentración del 8M, que amenazaba con ser más diluida que la del pasado año, terminó con toda la plaza de España brincando en favor de la igualdad y en contra del patriarcado. "Si nosotras paramos, para el mundo", reivindicaron. La concentración avanzó con la lectura de 8 puntos feministas, ante cerca de un millar de personas. Los 8 puntos fueron un compendio de todas las luchas sociales del país, desde el prisma feminista. Lo leyeron mujeres de diferente nacionalidad y edad. "Asturias será la timba del machismo", clamaron. No faltaron tampoco las proclamas en favor de la víctima de la manada., gritaron. En la plaza se concentraron mujeres de todas la edades. Mayores, jóvenes y niñas se animaron a cantar y bailar, porque la concentración, dentro de sus tintes reivindicativos, tuvo su parte lúdica. "Abajo al patriarcado, se va a caer, se va a caer", entonaban mientras se agachaban. En las Cuencas también se han hecho notar las concentraciones feministas. Más de medio millar de personas en Langreo, donde la protesta tardó en empezar porque se alargó el pleno municipal. En Mieres hubo también un gran ambiente, con decenas de personas ante un ayuntamiento engalanado con el color del feminismo.

Por la tarde,. La marcha partirá a las 19.00 horas de la plaza de toros. La Plataforma Asturies Feminista 8-M ha convocado la marcha bajo el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo'. La manifestación pretende reivindicar el papel de la población femenina en la sociedad frente a la violencia machista, la desigualdad de género y la brecha salarial, además de rechazar el retroceso de derechos que algunos partidos llevan en sus programas electorales.

Escenas similares se han repetido en multitud de municipios asturianos, por el Oriente y el Occidente.

La marcha terminará en la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento de Gijón, donde está prevista la lectura de un manifiesto por parte de una representante de cada comisión de trabajo de la Plataforma Asturies Feminista 8-M .

El Parlamento asturiano acordó ayer en la Junta de Portavoces suspender la sesión plenaria convocada para hoy, y secundar así la huelga convocada por el Día Internacional de la Mujeres. No fue por unanimidad, ya que votaron a favor PSOE, Podemos e IU, mientras que lo hicieron en contra PP, Foro y Ciudadanos, que plantearon la posibilidad de desarrollar otro tipo de acciones para defender los derechos de las mujeres.

Aún así, la Junta General del Principado emitió una declaración institucional en la que afirmaba que "los avances conseguidos no deben hacernos olvidar que queda mucho por conseguir: erradicar el acoso laboral, romper los techos de cristal, y cerrar la brecha salarial que en Asturias es del 29,37 por ciento, 7 puntos por encima de la media española. (...) No debe perderse de vista la feminización de los sectores laborales que presentan peores salarios y menor reconocimiento de derechos laborales. Entre 2007 y 2017 un promedio anual de 2.500 mujeres abandonaron su empleo en Asturias para hacerse cargo del cuidado de familiares dependientes, menores o personas mayores o para afrontar otro tipo de obligaciones familiares".

El Gobierno del Principado también ha dejado en blanco la agenda de actos públicos, "en solidaridad con la convocatoria".

