"No queremos dar un golpe de estado", afirma los ganadores de las primarias autonómicas de IU

""No sería bueno que alguien pensase que nosotros queremos dar un golpe de estado a la dirección de IU en Asturias". Así de claro y contundente se ha pronunciado este mediodía Maximo García, integrante de la candidatura de Ángela Vallina que ha ganado lashttps://www.lne.es/asturias/2019/03/09/angela-vallina-gana-primarias-iu/2438757.html primarias para las elecciones autonómicas en la coalición, acerca de la división existente en la organización sobre si IU debe ir a las elecciones generales del 28 de abril en una candidatura de confluencia con Podemos.

La número uno de la lista regional, Ángela Vallina, también ha declarado que debe ser la dirección de Ramón Argüellles la que decida sobre esa alianza una vez que las bases del partido han votado de forma mayoritaria en contra de repetir la alianza de los comicios de 2016. "En Asturias ha salido el no, en Madrid el voto presencial también ha sido negativo. Y ahora, como hay un candidato para esa lista, tiene que decidir la dirección regional y poner en claro si van a respetar lo que la militancia ha dicho o no lo van a hacer. Eso corresponde a la actual dirección", reiteró la cabeza de lista de IU a las elecciones a la presidencia del Principado, que dejó entrever una posible vía de solución que evite el conflicto con la dirección federal similar a la admitida por Alberto Garzón en otros territorios. "En Cataluña el candidato de IU irá en la lista de Esquerra, que es un partido independentista cuando nosotros no lo somos. Y no ha habido ningún problema", comentó Vallina.

A falta de recuento defintivo, con el voto por correo incorporado, en el voto presencial de las primarias autonómicos se ha impuesto la lista de Ángela Vallina, con 526 votos a la de Ramón Argüelles, que sumó 468, mientras que la avilesina Carmen Conde ovtuvo 147. Por otra parte, el ganador de la consulta para elegir al candidato de IU por Asturias al Congreso de los Diputados ha sido el mierense Juan Ponte, a expensas de confirmación definitiva las votaciones telemática y presencial.

El número dos de la lista de Vallina, Ovidio Zapico, afrmó que ahora hay que centrarse en la campaña electoral y actualizar el programa electoral y cerrar las candidaturas pendientes mientras que Ángela Vallina hizo un llamamiento a "la unión" en el partido ante las próximas citas electorales. Maximino García también dejó claro que el equipo ganador de las primarias prefiere la continuidad de Ramón Argüelles, para evitar un cisma en la dirección regional con procesos electorales a la vuelta de la esquina. "Esta organización ya vivió una situación similar cuando un coordinador, Manuel Orviz, perdió las primarias ante Gaspar Llamazares, y siguió con normalidad al frente de la organización hasta la siguiente asamblea", argumentó el alcalde de Morcín.