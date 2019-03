Este es el anónimo que ha provocado un terremoto en el PP asturiano: "Pablo, Pablito, Pablete..."

Luis Venta Cueli ya ha sido apartado temporalmente de sus funciones en el organigrama del PP por su supuesta implicación en el anónimo recibido por Pablo González, concejal y portavoz del PP en Gijón. En la investigación policial que apunta a Venta, y que ya consta en un procedimiento judicial abierto, se transcribe la carta denunciada por Pablo González, así como se incluyen las imágenes que grabaron a Luis Venta depositando el escrito en una oficina de correos de Oviedo.

El anónimo que ha generado un terremoto en plena batalla interna del PP asturiano, y con la sombra de una gestora planeando para apartar a Mercedes Fernández de la presidencia del partido en la región, tiene contenido injurioso, según los investigadores. En concreto, acusa a Pablo González de beneficiarse ilícitamente a través de empresas con las que se le relaciona: "Pablo, Pablito, Pabletee. A lo largo de los próximos días verás informaciones relacionadas con tu actividad "profesional" y "empresarial" de estos últimos años (...) Las informaciones las ilustraremos con alguna fotografía muy gráfica para que todo Xixón sepa de lo que estamos hablando (....) Habéis estado engañando y robando a los gijoneses (...) Basta ya de timar a los vecinos de Xixón, nos lo vamos a pasar bien. Suerte". En el texto se lanzan acusaciones "falsas", según aclara Pablo González y su entorno. En concreto, se le acusa de generar "una mafia, prebendas e ilegalidades". Injurias que el entorno de Pablo González rechaza de pleno.

La Policía Nacional no tiene dudas de que Venta fue quien envió el anónimo a Pablo González. En cuanto a la versión del acusado, el ya ex secretario general del PP asturiano no niega que enviase la carta, como prueban las imágenes grabadas en la oficina de Correos, pero asegura que el escrito no es suyo y se trata de un anónimo que llegó a sus manos y que, junto con un post-it explicativo, se lo remitió a Pablo González para que supiese de su existencia. Venta ha anunciado que se defenderá hasta las últimas instancias.