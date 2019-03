Ramón Argüelles dimite como coordinador de Izquierda Unida de Asturias

El coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, ha decidido abandonar el cargo tras la derrota que sufrió en las primarias celebradas este fin de semana para elegir a su cabeza de lista para las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

La eurodiputada Ángela Vallina se alzó con la victoria al conseguir el apoyo de casi la mitad de los participantes en la votación, frente al 39 por ciento de apoyos que consiguió Argüelles y el 12 por ciento de la tercera candidata el liza, Carmen Conde.

Tras estos resultados, Argüelles anunció que abría un periodo de reflexión personal que este lunes ha materializado con el anuncio de su dimisión al frente de la coalición, puesto que ocupaba desde 2016. Un anuncio que realizó acompañado por los alcaldes de Mieres, Aníbal Vázquez, y el de Langreo, Jesús Sánchez.

Argüelles reconoció que su decisión está basada en que "no he sido capaz de unir ni de lograr el consenso necesario; al no haber conseguido la unanimidad para la lista ni ser la candidatura ganadora he decidido renunciar a mi cargo de coordinador y así se lo he comunicado a Alberto Garzón. No es un paso atrás, sino oportunidad para que quien me sustituya consiga lo que yo no pude".

El hasta ahora coordinador de IU regional también lanzó frases críticas a la situación que vive la organización: "he tenido que tragar muchos sapos y hay gente que no se pone la camiseta". Respecto a la candidatura a las elecciones generales sólo deseó "que se dialogue mucho y no haya un choque de trenes".

Argüelles ha anunciado que se mantendrá como coordinador en funciones; deberá ser sustituido por un coordinador interino que tiene que ser nombrado por una dirección regional que está muy dividida. La labor del coordinador interino será preparar la asamblea extraordinaria de la que debería salir la nueva dirección, previsiblemente después de que pasen las elecciones autonómicas y municipales".

Pero el primer trago para el coordinador o coordinadora interina -se piensa en una figura histórica que no genere contestación, como podría ser la exeurodiputada Laura González- es resolver la tensión sobre la candidatura para las generales. Asturias es la única federación donde se impuso el "no" a la confluencia con Podemos y los ganadores de las primarias autonómicas prefieren romper la alianza con Pablo Iglesias. En las primarias del sábado resultó elegido Juan Ponte como candidato de IU federal en la región.