Guerra abierta en el PP: Génova suspende a Venta por enviar un anónimo amenazante

Nuevo hito en la escalada de tensión interna en el PP: de las demostraciones de fuerza y los ataques más o menos velados entre ambas partes se ha pasado directamente al escándalo, con dos protagonistas, uno de cada bando (cherinistas y malladistas), y un mensaje anónimo injurioso de por medio. El Comité de Derechos y Garantías del PP decidió ayer en Madrid suspender a Luis Venta Cueli de sus cargos: secretario general del partido en Asturias y secretario de área de Medio Rural y Despoblación en la junta directiva nacional. La razón es la investigación policial -ya consta en un procedimiento abierto en el juzgado de instrucción 5 de Gijón- que identifica a Venta, mano derecha de Mercedes Fernández, como "presunto autor de un delito leve de amenazas" contra Pablo González, afín a Teresa Mallada -de hecho, va a ir en su lista autonómica- y que es secretario general del PP en Gijón y concejal portavoz.

El escándalo que implica a Venta salta en un momento de apogeo en la batalla interna del PP entre afines a Mallada y a Mercedes Fernández. El atestado policial indica que Pablo González denunció la recepción de la carta en la sede del partido en Gijón -se la llevaron desde allí al Ayuntamiento, donde la abrió- y con un contenido "claramente injurioso", en la que "se amenaza entre otras cosas con hacer pública información sin determinar, pero con clara intención perjudicial hacia su persona". El sobre contenía una carta escrita por una cara y un folio anexo con una fotografía a color extraída de "Google Maps" señalando una serie de inmuebles de una calle de Gijón. En la misma se acusa a Pablo González de enriquecerse de manera ilícita a través de varias sociedades, algo que su entorno señala como falso.

Pese a no constar remitente, la pegatina de Correos es inequívoca: el escrito se registró en la sede de la ovetense calle de León y Escosura a las 20.31 horas del 23 de enero. La Brigada de Información de la Policía Nacional de la Comisaría de Gijón no tuvo más que pedir las imágenes de la cámara de seguridad: "A las 20.29.34 horas, encontrándose la oficina vacía, accede un varón calvo, vistiendo unos pantalones vaqueros de color azul claro, camisa blanca y cazadora tipo plumífero de color azul marino, portando diversa documentación bajo el brazo izquierdo". Tres minutos después la cámara registra "a la misma persona descrita en el primer párrafo, aproximándose a la puerta para abandonar la sucursal". Una empleada le abre la puerta, que ya estaba cerrada puesto que acudió al límite del horario de la oficina, cuando no había ningún cliente más. La Brigada de Información es taxativa: en las imágenes se "reconoce sin género de dudas" a Luis Venta.

A partir del atestado policial, el juzgado de instrucción número 5 de Gijón ha tomado las riendas del caso, advirtiendo que los hechos "presentan características" de un "delito de injuria". A la investigación judicial se le suma ahora la interna del PP, una vez que trascendió ayer el caso de amenazas que implica a Venta, apartado ahora temporalmente. El Comité de Derechos y Garantías del partido nombrará a un instructor, ante el que tendrán que declarar las diferentes partes antes de que se resuelva el expediente abierto al dirigente asturiano. Entonces se sabrá si se ejecuta una sanción definitiva contra él o incluso se le expulsa del partido.