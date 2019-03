Mercedes Fernández apoya a Venta y defiende su legitimidad como presidenta del PP

La presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, ha hecho esta mañana una encendida defensa de su secretario general, Luis Venta, en la controversia por los supuestos mensajes anónimos al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González. "Creo en Luis Venta", ha dicho tajantemente la dirigente popular después de recordar su legitimidad como presidenta avalada por más del noventa por ciento de la militancia asturiana. Venta es "una persona veraz, comprometida y ejemplar, las trayectorias de las personas son las que hablan por ellas, yo conozco bien la de Luis Venta y creo en él", ha dicho Fernández negándose expresamente a hacer ningún tipo de modificacion en su equipo directivo -"la situación está recompuesta", ha dicho- y además de a Venta se ha defendido a sí misma, mandando por delante el "silencio ejemplar" y "la actitud impecable" que ha tenido desde que el 7 de enero pasado fue relegada como candidata autonómica en favor de Teresa Mallada. Comprometió varias veces su apoyo "para que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno" y evitó decir lo mismo sobre Mallada. "Primero vienen las generales".

En un mensaje dirigido a Génova y a algunos de sus compañeros en Asturias, la líder popular quiso definir el suyo como "un partido donde se da cabida y soporte a la presunción de inocencia" e invitó a respetar el sistema de primarias a doble vuelta que la llevó a la presidencia; ante la posibilidad de una gestora, volvió a defender su legitimidad otorgada por la mayoría de la militancia para seguir como presidenta; acerca de la crisis interna, remató asegurando que "quienes no abrimos nada no somos responsables de cerrar nada". En una intervención llena de envíos velados, Fernández aseguró además que "emborronar" la precampaña "con actuaciones que trasladen que el PP es un partido en desorden, que no se dedica a velar por el interés de los ciudadanos, sino por las cuitas personales es equivocarse absolutamente".