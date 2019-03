Los jóvenes asturianos salen a la calle contra el cambio climático: "Si no hay planeta, no hay futuro"

Al grito de "Si no hay planeta, no hay futuro" o "Menos polución y más revolución" se manifestaron esta mañana en Oviedo y Gijón los estudiantes de la región en contra del cambio climático. No fueron protestas precisamente numerosas, pero los organizadores (el Sindicato de Estudiantes) creen que ya es todo un logro haber dado "el primer paso". El de salir a la calle y poner pingando a los políticos.

Los jóvenes, que se han sumado a un movimiento de carácter internacional, consideran que "la raíz del problema no somos nosotros, sino las grandes empresas y los gobiernos que todos estos años le han hecho el juego". "El planeta no se está muriendo, lo está asesinando el sistema capitalista", protestó la portavoz del colectivo, Anahí López, en la marcha de esta mañana en la plaza del Parchís de Gijón.

La movilización se produjo a la misma hora en Oviedo y en otras cincuenta ciudades más de España. Los estudiantes Luis Fernando Guevera y Malena Cortina advirtieron en la plaza de la Escandelera que la protesta de hoy sólo es el principio, pues "seguiremos movilizándonos y concienciando en todos los centros educativos".



Es la primera vez que Asturias apoya una huelga estudiantil por el cambio climático, una iniciativa que sin embargo lleva años organizándose en otros países europeos y que empezó con una adolescente sueca de 16 años, Greta Thunberg.