Mallada, ante su investigación judicial: "Me extraña que salga ahora, cuando soy candidata"

Teresa Mallada, candidata del PP al Principado, ha salido al paso después de que trascendiese su condición de investigada, junto a otros 16 concejales de Aller entre 20017 y 2010, por la aprobación en el Pleno de la cesión de terrenos para la construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería en Felechosa, pese a que existían informes municipales contrarios. La edil del PP, que no se plantea renunciar a su candidatura, asegura que "Génova me ha dicho que dé las explicaciones oportunas y a ganar las elecciones" y expresa su "extrañeza porque después de diez años en este momento en que soy candidata parece que sale a la luz" el caso, después de que se haya hecho cargo de él un juzgado de Oviedo como pieza separada del "caso Hulla", que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de los exlíderes del Soma con la obra de la residencia. Previamente, el caso fue tramitado en un juzgado de Lena tras la denuncia de una edil de Podemos en Aller, pero Mallada ha defendido que durante estos años no fueron citados a declarar y tan solo hubo requerimientos de documentación al Ayuntamiento y la notificación de la denuncia.

Mallada recalcó que la aprobación plenaria de la cesión de los terrenos se hizo con informes técnicos favorables y tras consulta al Principado, que no puso reparos. Igualmente recalcó que "en esa corporación los siete concejales estábamos en la oposición y gobernaba el PSOE e IU, yo no gobernaba".

"Es cierto que secretaría e intervención hicieron reparos, pero referidos únicamente a la forma jurídica del Montepío y a que debiera existir un fin claro de que fuera beneficioso para el municipio", explicó Mallada, que defendió el hecho de que el Ayuntamiento diese el visto bueno a la cesión de los terrenos. "Todos los pasos fueron avalados. Hicimos en ese momento lo mejor para el municipio, que pudiera construirse una residencia, dando empleo a cien trabajadores de forma directa y que generara riqueza en este municipio", recalcó, y añadió: "Sólo hay que preguntar a la gente del municipio lo que supuso la residencia".

Mallada incidió en que "es un tema al que no le he dado importancia hasta ahora que salió en los medios" y recalcó que toda la tramitación posterior a la cesión de terrenos y referida a licencias y otras tramitaciones para la construcción de la residencia era competencia del gobierno del PSOE e IU exclusivamente, al no tener que pasar por el Pleno.